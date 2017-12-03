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Köyceğiz’de Noel Pazarı

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Köyceğiz’de Noel Pazarı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kurulan 6. Noel Pazarını ilçede yaşayan yerli ve yabancı çok sayıda kişi ziyaret etti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kurulan 6. Noel Pazarını ilçede yaşayan yerli ve yabancı çok sayıda kişi ziyaret etti.

Muğla Yabancılar Derneğince, Köyceğiz Belediyesinin katkılarıyla ilçe merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, ilçede faaliyet gösteren dernekler de stant açtı. 600 standın kurulduğu Pazarda kıyafet, içecek, yiyecek, el işi ürünler ile hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Tekne ile Köyceğiz gölünden Pazar alanına gelen Noel Baba ve Anne, Pazar yerindeki çocuklara çikolata dağıtarak fotoğraf çektirdi.

Noel Pazarı'nın bu yıl 6'ncısını düzenlediklerini aktaran Muğla Yabancılar Derneği Başkanı Halil Karanfiloğlu, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'ın pazara çok büyük katkı sağladığını söyledi.

Karanfiloğlu; "Noel Pazarı çok coşkulu geçiyor. Noel Baba ve Annemiz, Pazar yerindeki çocuklara hediyeler dağıttı. Kurduğumuz Noel çadırında da fotoğraflar çekiliyor. Bugünkü rekor katım ile Türkiye'nin en büyük Noel pazarı olduğumuz tekrar ispat etmiş bulunmaktayız. Burada yaşayan yabancı vatandaşlarımız ile yerel halkımızın tüm ilçelerden katılımları ve 600 stantla Noel Karnavalı düzenledik" diye konuştu.

Karanfiloğlu, pazardan elde edilen gelirle Kadın Akademisi ve okul çocuklarına yardımda bulunacaklarını da sözlerine ekledi.

Noel Anne kıyafeti ile Pazarda çikolata dağıtan ve çocuklarla fotoğraf çektiren Alberta Stockdale ise Köyceğiz'de yaşadığını ve etkinliğin gerçekleştirilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanına teşekkür ettiğini belirtti.

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