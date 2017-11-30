Köyde Karesispor Rüzgarı Esti

Balıkesir'i Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde temsil eden Karesispor, Balıkesir Üniversitesi Endüstri Bilimleri ve Teknoloji Topluluğu (EBİTET) ile birlikte düzenlemiş...

Balıkesir'i Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde temsil eden Karesispor, Balıkesir Üniversitesi Endüstri Bilimleri ve Teknoloji Topluluğu (EBİTET) ile birlikte düzenlemiş olduğu panel kapsamında Tatlıpınar Köyü İlk ve Ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Köylerinde ilk defa profesyonel bir basketbol takımını gören köy okulunun öğrencilerinin mutluluğu görülmeye değerdi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği panele Karesispor Sportif Direktörü Anıl Uyanık ve Baş Antrenör Fahri Güler ile birlikte sporcular Umutcan Özyıldırım, Kerem Özel ve Gani Lawal katıldı. Öğrenciler, hem basketbol hem Karesispor hakkında sorular sordu hem de okullarına kadar gelen yıldız isimlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Panelde köy okulunda okuyan öğrenciler gelen konuk basketbolculara sorular sordular. Öğrenciler aldıkları cevaplar eşliğinde oldukça keyifli geçen panelin ardından Sportif Direktörü Anıl Uyanık, Tatlıpınar İlk ve Orta Okulu'na Karesispor'un imzalı forması ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın hediyesi olan Karesispor marşı CD'sini hediye etti. Okul müdürü, Karesispor marşının bundan sonra okullarının teneffüs müziği olacağını söyleyince öğrencilerden büyük mutluluk yaşadı.