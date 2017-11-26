Köyde Oluşan Obruklar Vatandaşları Korkutuyor

Çankırı merkeze bağlı İnandık köyü sakinleri obruklar yüzünden korku dolu anlar yaşıyor.

Çankırı merkeze bağlı İnandık köyü sakinleri obruklar yüzünden korku dolu anlar yaşıyor.

Köyde son 5 yıldır oluşan derin obruklar yerel halkı korkutuyor. Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklama yapan Köy Muhtarı Salih Karaca, "Buradaki göçmelere geldiler baktılar. Şimdi bizi yeni yerleşim yerlerine taşıyacaklar. Arazileri kamulaştırmaya başladılar. Ama 3 yılı geçti mücadelemiz. Konteynerlerin içleri oturulacak tarzda değil. Biz biran önce yerlerimizin yapılım yeni yerlerimize geçmek istiyoruz. Bir gün sabah 07.05'te büyük bir sallantı oldu, köy halkıyla birlikte meydana indik. Herkes tedirgin olmuştu. Küçük Hacıbey Köyü Muhtarı'nı aradım, onlarda herhangi bir sarsıntının olmadığını söyledi. Daha sonra Akören Köy Muhtarı'nı aradım, o da aynı şekilde hiçbir sarsıntının olmadığını belirtti. Sonra bu olayın sadece bizim köyde olduğuna kanaat getirdik. Çankırı İl Afet Müdürlüğüne dilekçe verdim. Afet Müdürlüğü çalışmaları sonrasında bizi köyden taşıma kararına vardı. İl Afet Müdürlüğünden gelenler çeşitli ölçümler yaptılar. Farklı farklı aralıklarda 7 metreye varan boşlukların olduğunu söylediler" dedi.

Yeni yerleşim yerinin kamulaştırılmasında çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını belirten Karaca, "Yer kamulaştırılırken yol kenarında olduğundan dolayı Demiryolları Müdürlüğüne takıldık, DSİ Müdürlüğüne takıldık, yaklaşık 4 kuruma takıldık. Ama bir şekilde de çözdük. 2018 yılının Mart aylarında yeni yerleşim yerlerimize temel atmayı planlıyoruz. Ben buradan yetkililere sesleniyorum, bir an önce bizim resmi işlemlerimizin bitirilip bir an önce yeni evlerimize geçmek istiyoruz. Bu tedirginlikten kurtulmak istiyoruz. Köydeki vatandaşların uykusu kaçtı" ifadelerine yer verdi.

Yeni yapmış olduğu evin de çatlamaların olduğunu belirten Ali Araç, "Köyümüzde oluşan obruklar nedeniyle evimizde çatlaklar oluştu. Üst katlarda alt katlarda çatlaklar oluşmaya başladı. Korku içerisinde yaşıyoruz. Bir an önce yeni yerimize yerleşmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Köyün ileri gelenlerinden Mehmet Karaca, "Evimin bir kaç metre yakınında bir göçük var. Birde 50 metre mesafeden bir göçük daha oldu. Önceden böyle bir şey yoktu, 5-6 yıldır olmaya başladı" açıklamasını yaptı.

"Biz burada ölecek miyiz ?"

Doğup büyüdüğü köyden korktuğundan dolayı göç etmek zorunda kalan Emine Genç ise şunları söyledi: "Arada deprem oluyormuşçasına sallantılar oluyor. Korktuğumdan dolayı göç etmek zorunda kaldım. Evin her tarafında çatlaklar var. Her yer çatlak burada durulacak zaman kalmadı. Korkumdan duramıyorum evde. Çocuklarıma telefon ettim "ben burada korkuyorum beni alın" dedim. Biz burada ölecek miyiz? 70 yıldır ben bu evde yaşıyorum. Yetkililer yapacaklarsa yapsınlar, yapmayacaklarsa bize bir yol göstersinler. Biz ölecek miyiz, 3 yıldır yapılacak, bu böyle olmaz ki. Biz ölürsek yönetenler günahını çekerler."