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Köydes Ödenekleri İçin Toplandılar

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Köydes Ödenekleri İçin Toplandılar
Tosya'da köy muhtarları, 2017 Yılı KÖYDES ödenekleri kapsamında bir araya gelerek istişarede bulundu.

Tosya'da köy muhtarları, 2017 Yılı KÖYDES ödenekleri kapsamında bir araya gelerek istişarede bulundu.

Kastamonu'da Köylerin Altyapısını Destekleyen Projesi kapsamında Tosya'ya 2017 yılı için 43 milyon 905 bin lira ödenek gönderildi. Geçtiğimiz yıl ki ödeneğin üç katı fazla ödenek alan Tosya'da köy muhtarları, Tosya'ya gönderiler KÖYDES ödeneklerini istişare için bir araya geldi.

Tosya'ya gönderiler KÖYDES ödeneklerini görüşmek için bir araya gelen köy muhtarları, Kastamonu ili ve ilçelerinde 2017 yılı dağılımında Tosya olarak yetkililerden pozitif ayrımcılık talep ettiklerini belirterek, "Bilindiği gibi köy yolları, köy sanat yapıları, içme suları, sulama ve atık su çalışmalarında o ilçeye ayrılan KÖYDES bütçesi önemli etkendir. Bütçe ne kadar fazla olur ise köylere yapılan hizmet ve çalışma o kadar fazla olur. Tosya köylerinin özellikle 2017 KÖYDES yardımından az faydalandığını görüyoruz, oysa Tosya'nın köyleri coğrafi olarak zor şartlarda bulunmakta. Her taraf dağ, tepe, dere, su getirmek zor, yol getirmek ve çalışma yapmak gerçekten çok zor. İşte bu noktada Tosya olarak biz köy muhtarları biraz pozitif ayrımcılık istiyoruz" dediler.

Tosya, Köy Altyapısını Destekleme Projesinde 2016 yılında 16 milyon 100 bin lira ödenek almıştı.

Köydes Ödenekleri İçin Toplandılar

Köydes Ödenekleri İçin Toplandılar

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