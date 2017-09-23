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Köydes Toplantısı Vali Aktaş Başkanlığında Yapıldı

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Köydes Toplantısı Vali Aktaş Başkanlığında Yapıldı
Nevşehir'de Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) toplantısı, Vali İlhami Aktaş'ın başkanlığında düzenlendi.

Nevşehir'de Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) toplantısı, Vali İlhami Aktaş'ın başkanlığında düzenlendi.

Valilik toplantı salonunda geçekleştirilen 2017 yılı KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Eylül ayı toplantısına İlçe Kaymakamları, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Özgün, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Okan Yılmaz, İl Halk Sağlığı Müdür vekili Dr. Hakan Öcal ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda, merkez ve ilçelere bağlı köylerde yürütülen çalışmalar değerlendirilerek, gündem maddeleri görüşülerek, bilgi alışverişinde bulunuldu

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