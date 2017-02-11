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Köylerde Alt Yapı Çalışmaları

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Köylerde Alt Yapı Çalışmaları
Kilis İl Özel İdare ekipleri tarafından bu yıl mevsim şartlarının ağır geçmesi nedeni ile bozulan arazi yollarında, vatandaşların zirai faaliyetlerini...

Kilis İl Özel İdare ekipleri tarafından bu yıl mevsim şartlarının ağır geçmesi nedeni ile bozulan arazi yollarında, vatandaşların zirai faaliyetlerini sağlıklı yapabilmesi için çalışmalar devam ediyor.

İl Özel İdaresi ekipleri tarafından merkez Demirışık ve Akçabağlar Köyleri ile Musabeyli Kızılkent köyünde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, içme suyu ve kanalizasyonda ortaya çıkan arızaları gidermek için yoğun çaba gösteriyor. Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat ve Genel Sekreter Yardımcısı Halil Veli Önal görevlilere başarı dileğinde bulunarak, görülen eksiklikleri gidermeleri için talimat verdi.

Ekiplerin proje dahilinde ihtiyaç olan her yerde çalışma yürüteceğini belirten Genel Sekreter Bolat, "Çalışmalarında desteklerini esirgemeyen Valimiz, Milletvekillerimiz, İl Genel Meclisimiz, Muhtarlarımız ve personellerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Köylerde Alt Yapı Çalışmaları

Köylerde Alt Yapı Çalışmaları

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