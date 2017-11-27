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Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplandı

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Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplandı
Vali Necati Şentürk başkanlığında Köylere Hizmet Götürme Birliği toplandı.

Vali Necati Şentürk başkanlığında Köylere Hizmet Götürme Birliği toplandı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Adnan Kayık, İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu, Birlik Müdürü Osman Demir, İl Genel Meclis Üyeleri ile muhtarlar katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Necati Şentürk, Kırşehir'de Köylere Hizmet Götürme Birliği üzerinden çok güzel yatırımların köylere götürüldüğünü söyledi.

Köylere birlik aracılığıyla asfaltlama, içme suları, kilit parke, köylerin altyapısına yönelik faaliyetler gibi hizmetlerin götürüldüğünü belirten Vali Necati Şentürk, "Bu sene İl Özel İdaremizin yatırım bütçesi 24 milyon lira bu güzel bir gelişmedir.

Diğer hizmetlerle birlikte 11 milyon lira diğer ödenekler için var. Yaklaşık 30 milyon lira parayla köylerimize çok güzel hizmetler yapacağız.

KÖY-DES ile birlikte hesaplandığında bu miktarın 40 milyon lira'nin üzerine çıkacağına eminim. Bu sene asfalt pilenti alarak sıcak asfalt çalışmasına başladık.

Gümüşkümbet Köyü yoluna 10 kilometre civarında sıcak asfalt döşedik. Kırşehir merkez bölgesinde toplam 47 kilometre sıcak asfalt yaptık.

Köy depoları çok sağlıklı değildi. Güneş enerjisi ile otomatik olarak klor damlama sistemi kurduk. Böylelikle muhtarlarımızın bu sorununa çözüm bulmuş olduk.

Önümüzdeki yıl da bütün hızımızla köylerimize hizmete devam edeceğiz" dedi.

Toplantı, meclis üyelerinin ve muhtarların taleplerinin dinlenmesi ve 2018 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesinin görüşülmesi ile sona erdi.

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