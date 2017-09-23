Köylere İmam Evi

Yenişehir Belediyesi'nin kırsal mahallelere yaptığı hizmetler devam ediyor.

Yenişehir Belediyesi'nin kırsal mahallelere yaptığı hizmetler devam ediyor.

Daha önce Kıblepınar, Karasıl ve Subaşı köylerine yapılan imam lojmanlarından sonra şimdi de Yıldırım kırsal mahallesine yeni bir lojman yapılıyor. Temel atma töreninde konuşan Başkan Süleyman Çelik, Belediyelerin artık sadece içme suyu ve kanalizasyon işlerine bakmadığını belirterek, "71 mahallemizden gelen bütün talepleri değerlendiriyoruz. Yıldırım sakinlerinden imam evi ile ilgili bir talep gelmişti. Bugün temelini atıyoruz. 2 mahallemizde daha imam evleri yapılacak. 15/12/2017 tarihinde hepsinin inşaatı bitecek. İnşallah açılışlarını da hep birlikte yapacağız" dedi.

İmam evinin bahçesi 517 metrekare ve inşaat alanı 91 metrekare olarak planlandı. İnşaatın yıl sonunda tamamlanacağı belirtildi.