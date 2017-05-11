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Köylüler, İnek Sürüsünü Kurtarmak İçin Kayaları Parçaladı

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Köylüler, İnek Sürüsünü Kurtarmak İçin Kayaları Parçaladı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde 3 gün önce kaybolan inek sürüsü için seferber olan köylüler, buldukları hayvanları kaldıkları yerden çıkarmak için...

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 3 gün önce kaybolan inek sürüsü için seferber olan köylüler, buldukları hayvanları kaldıkları yerden çıkarmak için matkaplarla kayaları deldi. Köylülerin kurtarma operasyonu nefes kesti.

Uludere'de bir vatandaşa ait inek sürüsü, Ortabağ, Gülyazı, Taşdelen ve Ortasu köyleri arasındaki sarp kayalıklarda 3 gün önce kayboldu. Bunun üzerine arama çalışması başlatan köylüler, ineklerini dün sarp kayalıklar arasında buldu. Çevre köylerden yardım isteyen köylüler, halatlarla ineklerin sıkıştığı alana indi. Matkaplarla kayaları delen köylüler, uzun uğraşlar sonucu ineklerini kurtardı. İnekler, halatlarla bulundukları yerden indirilirken, köylülerin kurtarma operasyonu nefes kesti.

Köylülerden Cumhur Encu, "Bir akrabamız genç çiftçi projesi kapsamında inek alarak besledi. Her gün aynı yere giden inekler bu sefer kayalık alana gitti. Onlardan bir kaçı kayboldu. Neyse ki bulduk. Ancak deliğe sıkışan iki inek vardı. Çıkaramadık. Akrabalarımıza telefon açarak "Yardıma gelin" dedim. Onların sayesinde akrabamızın ineklerini yara almadan kurtardık" dedi.

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