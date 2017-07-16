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Köylüler İstedi Belediye Yaptı

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Köylüler İstedi Belediye Yaptı
İzmit Belediyesi, vatandaşlardan gelen taleplere duyarsız kalmayarak köylere çocuk oyun grubu yaptı.

İzmit Belediyesi, vatandaşlardan gelen taleplere duyarsız kalmayarak köylere çocuk oyun grubu yaptı.

İzmit Merkeze yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Nebihocalar köyü sakinleri, muhtarları aracılığı ile İzmit Belediyesi'nden oyun grubu talebinde bulundular. Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, köylülerin bu talebini hiç düşünmeden olumlu şekilde cevap vererek ilgililere oyun grubunun en kısa sürede kurulması talimatını verdi. Belediye ekipleri de kısa süre içinde Nebihıocalar Köyü'ne çocukların oyun oynayacakları oyun gruplarının montajını yaptı. Köylüler, taleplerine duyarsız kalmayan Başkan Doğan'a ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Bu arada Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin şehrin dört bir yanındaki park ve yeşil alanlardaki bakım çalışmaları da devam ediyor. Ekipler, parklarda uzayan otları kesip, hasar gören oyun gruplarını, bankları tamir ediyorlar.

Köylüler İstedi Belediye Yaptı

Köylüler İstedi Belediye Yaptı

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