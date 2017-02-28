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Köylüler Kızılay’a Kan Bağışında Bulundu

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Köylüler Kızılay’a Kan Bağışında Bulundu
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ketenciler Köyü sakinleri kan stoklarında azalma olduğu yönünde çıkan haberler üzerine Kızılay'a kan bağışında...

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ketenciler Köyü sakinleri kan stoklarında azalma olduğu yönünde çıkan haberler üzerine Kızılay'a kan bağışında bulunarak destek oldu.

Ketenciler Köyü sakinleri Merkez Camii altında düzenlenen kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterdi. Köy Muhtarı Yıldıray Özkara candan cana giden en büyük iyiliklerden ve sadakalardan birininse kan bağışında bulunmak olduğu inancı ile Kızılay'a destek olduklarını söyledi. Köylerinde ilk kez düzenlenen kan bağışı kampanyasına yediden yetmişe her yaştan vatandaşın duyarlılık gösterdiğini belirten Özkara, kampanyanın düzenlenmesinde emeği geçen Camii İmam Hatibi Ömer Ak, komşu köylerin dün görevlileri, köyün gençleri ile Kızılay'a teşekkür etti.

Köylüler Kızılay’a Kan Bağışında Bulundu

Köylüler Kızılay’a Kan Bağışında Bulundu

Köylüler Kızılay’a Kan Bağışında Bulundu

Köylüler Kızılay’a Kan Bağışında Bulundu

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