  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 25 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 15 °C

Köylüler Protesto Etti, Vali Ve Milletvekili Olay Yerine Geldi

» »
Köylüler Protesto Etti, Vali Ve Milletvekili Olay Yerine Geldi
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde yol yapımı sırasında köye ait mera alanlarına zarar verildiği gerekçesi ile yol yapan firma protesto edildi.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde yol yapımı sırasında köye ait mera alanlarına zarar verildiği gerekçesi ile yol yapan firma protesto edildi.

Geçitveren köyü yakınlarında yol yapımı sırasında köye ait mera alanlarının yıkılarak yola taşındığını öne süren vatandaşlar iş makinelerin çalışmasına engel oldu. Gergin anların yaşandığı protestoda köylüler ve firma çalışanları karşı karşıya geldi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri halkı sakinleştirdi. Üst mercilere bildirilen protesto alanına kısa süre sonra Ağrı AK Parti Milletvekili Cesim Gökçe ve Ağrı Valisi Musa Işın geldi. Durumu kontrol altına alan yetkililer önce firma ile daha sonra Geçitveren köyünde köy heyeti ile görüştü. Geçitveren köyüne ait olduğu tespit edilen mera alanlarındaki iş makineleri bölgeden çıkartıldı.

Konuyla ilgili konuşan Geçitveren köyü muhtarı Şaban Akbaba, köy arazisine izinsiz girildiğini söyleyerek, "Sayın Valimiz Musa Işın ve Milletvekilimiz Cesim Gökçe'nin müdahalesiyle firma iş makinelerini çıkarttı. Hayvanlarımızı ancak kendi köyümüze ait meralarımızda otlatıyoruz. Bu olayı sakinleştirdikleri için şahsım ve köyüm adına tüm yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otomobilin Çarptığı 4 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı07 Mayıs 2017 Pazar 13:58
  • Kuyu Kazarken Suçüstü Yakalandılar07 Mayıs 2017 Pazar 13:53
  • Minibüsün Çarptığı Küçük Kız “Bir Şeyim Yok” Diyerek Ağladı07 Mayıs 2017 Pazar 13:53
  • Düğünden Dönen Aile Kaza Yaptı: 1 Ölü, 6 Yaralı07 Mayıs 2017 Pazar 13:38
  • Batan Gemiden Olduğu Düşünülen Mühimmat Karasu Sahiline Vurdu07 Mayıs 2017 Pazar 13:33
  • Tekirdağ’da Fetö Operasyonunda 6 Memura Gözaltı07 Mayıs 2017 Pazar 13:28
  • Kaplumbağayı Ezmemek İçin Manevra Yapınca Takla Attı07 Mayıs 2017 Pazar 13:08
  • Sahte Evrakla Kredi Çekmeye Çalışan 2 Şahıs Tutuklandı07 Mayıs 2017 Pazar 13:03
  • Akıma Kapılan Korucu Hayatını Kaybetti07 Mayıs 2017 Pazar 12:58
  • Kağıthane’de Silahlı Soygun07 Mayıs 2017 Pazar 12:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti