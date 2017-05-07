Köylüler Protesto Etti, Vali Ve Milletvekili Olay Yerine Geldi

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde yol yapımı sırasında köye ait mera alanlarına zarar verildiği gerekçesi ile yol yapan firma protesto edildi.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde yol yapımı sırasında köye ait mera alanlarına zarar verildiği gerekçesi ile yol yapan firma protesto edildi.

Geçitveren köyü yakınlarında yol yapımı sırasında köye ait mera alanlarının yıkılarak yola taşındığını öne süren vatandaşlar iş makinelerin çalışmasına engel oldu. Gergin anların yaşandığı protestoda köylüler ve firma çalışanları karşı karşıya geldi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri halkı sakinleştirdi. Üst mercilere bildirilen protesto alanına kısa süre sonra Ağrı AK Parti Milletvekili Cesim Gökçe ve Ağrı Valisi Musa Işın geldi. Durumu kontrol altına alan yetkililer önce firma ile daha sonra Geçitveren köyünde köy heyeti ile görüştü. Geçitveren köyüne ait olduğu tespit edilen mera alanlarındaki iş makineleri bölgeden çıkartıldı.

Konuyla ilgili konuşan Geçitveren köyü muhtarı Şaban Akbaba, köy arazisine izinsiz girildiğini söyleyerek, "Sayın Valimiz Musa Işın ve Milletvekilimiz Cesim Gökçe'nin müdahalesiyle firma iş makinelerini çıkarttı. Hayvanlarımızı ancak kendi köyümüze ait meralarımızda otlatıyoruz. Bu olayı sakinleştirdikleri için şahsım ve köyüm adına tüm yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.