Köylüleri Duygulandıran Müze

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, emekli albay İsmail Özcan, köydeki yüz yıllık baba yadigarı konağı tadilat yaptırarak, daha önce kullanılan günlük...

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, emekli albay İsmail Özcan, köydeki yüz yıllık baba yadigarı konağı tadilat yaptırarak, daha önce kullanılan günlük eşyaları sergiliyor.

4 yıl önce emekli olan İsmail Özcan, Kadirli'ye bağlı Vayvaylı köyünde babasından kalan iki konağı tadilat yaptırarak 1900'lü yıllardan günümüze kadar kullanılan yaklaşık bin parçadan oluşan ev eşyası, tarım ve müzik aletleri, gramofon, telefon, silah ve radyo gibi eşyaların tamiratını da yapıp konakta sergileyerek konağı müze haline getirdi.

Köylülerin yoğun ilgi gösterdiği müzede ziyarete gelen köylüler çocukluklarında babalarının, annelerinin, dedelerinin kullandığı eşyaları görünce duygulu anlar yaşadılar.

Köy sakinlerinden Mehmet Canyurdu, "Eskiden analarımızın, bacılarımızın elinden hiç düşmezdi bunlar, siz bunları bilir misiniz" diyerek ailesinin eskiden kullandığı eşyaları heyecanla o günleri tekrar yaşıyorcasına anlattı.

Müzede bulunan şark köşesinde köylülere mini saz konseri veren İsmail Özcan, "Köylülerimi, komşularımı, baba dostlarımı böyle görünce ben de duygulanıyorum" dedi.

Eşyaların tamiratını da kendisi yaparak çalışır hale getiren İsmail Özcan, "Geçmişini bilmeyen bir millet geleceğe güvenle bakamaz sözünden hareketle biz de unutulmaya yüz tutmuş tarihi ve kültürel değerlerimizi yeniden yaşatmak ve genç kuşaklara anlatmak amacıyla konağımızı küçük bir müze haline çevirdik. Bu kapsamda geçmiş yıllarda köyümüzde kullanılan çeşitli alet edevatları burada sergiliyoruz. Buraya gelen köylülerimiz burada gördükleri karşısında atalarını hatırlıyor geçmişini hatırlıyor. Geçmişi yaşadıkları için buradan mutlu ayrılıyorlar. Bize destek veren aile büyüklerimize ve köylülerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.