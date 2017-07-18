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Köylümüz başımızın tacıdır

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Köylümüz başımızın tacıdır
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde bulunan Doğanca Mahallesi’ni ziyaret etti.

Kızılırmak Deltası'nda bir çok evin yıkımını gerçekleştiren Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Doğanca Mahallesi'nde vatandaşlara, "Evlerinizi kesinlikle yıkmayacağız. Bizim yıktıklarımız lüks villalardı. Doğal hayatı yok eden binalardı" dedi.

Yapılan çalışmalarda köylülere asla zarar verilmeyeceğini de söyleyen Başkan Yılmaz şöyle konuştu. "Bizim istediğimiz de bu doğal hayatı canlandırmak, güzelleştirmek. Bir yerde ördek varken, kuşlar varken, geniş bir habitat varken insanın da olması gerekir. Buradaki köylerimiz olmasa manda yetiştiriciliği olur mu, çeltikçilik olur mu? Bu deltanın içinde yaşayan bir başka yerleşim yeri de sizin yaşadığınız Doğanca’dır. Bizim burada yaptığımız çalışmalarda size zarar verecek bir şey olmayacak. Olursa da Bafra Belediye Başkanımız Zihni Bey ile birlikte bu süreci yönetiriz. Sizlerin kafanızı bulandıracak söylentiler olursa bunun kaynağı bu işte menfaati olan kişilerdir".

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