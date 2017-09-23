Köyü İçin Güneşten Enerji Sağlıyor

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyünde, köy halkının içme suyunun elektrik masrafının yüzde 40'ı güneş enerjisinden sağlanıyor.

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyünde, köy halkının içme suyunun elektrik masrafının yüzde 40'ı güneş enerjisinden sağlanıyor.

Köy, içme suyunu artezyen kaynaktan sağlarken muhtarlık yerin metrelerce altından çıkan içme suyun elektrik masrafının yüzde 40'ı kurulan dev güneş panelleri sayesinde sağlanıyor.

Akardere köy muhtarı İlhan Sürgülü, 2018 yılında içme suyu için sağlanan elektrik masrafının yüzde yüzünü güneş enerjisiyle sağlanacağını belirterek, "Köyümüzde 500 kişi yaşıyor. 14 hane içme suyundan faydalanıyor. Güneş enerjisi sayesinde elektrik enerjisinden yüzde 40 sarfiyat sağlıyoruz. Seneye 72 güneş paneli koyup içme suyunun elektrik masrafının yüzde yüzünü sağlamış olacağız. Aylık muhtarlığımız elektirk masrafını bu sayede azaltmış oluyor. Bu projenin başka köylerde olamasını istiyoruz. Doğadan enerji üretmek mümkün. Doğaya zarar vermeyelim, doğadan enerji üretmek için elimizden geleni yapalım. Bu proje Köylere Hizmet Götürme Birliği sayesinde yapılıyor. Bu uygulamanın yavaş yavaş tüm köylere yayılacağı belirtiliyor. Süloğlu ilçesine bağlı 10 köy arasında sadece bizim köyümüze yapılan bir proje" dedi.