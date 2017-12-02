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Köyü için ziraat mühendisi olacak

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Köyü için ziraat mühendisi olacak
Somalili Nimco Abdullahi Mohamed, köyünde tarımsal üretimi geliştirmek için Samsun'da ziraat mühendisliği eğitimi alıyor.

Somali'nin Garoowe şehrine bağlı köyde oturan 7 çocuklu ailenin 23 yaşındaki kızı Nimco Abdullahi Mohamed, ülkesine katkı sağlamak ve köyünü tarımsal alanda kalkındırmak için ziraat mühendisliği okumaya karar verdi. Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) yurt dışında açtığı sınavlara girerek başarı elde eden Mohamed, Türkiye'de 1 yıl dil eğitimi aldı. Mohamed, Türkçeyi öğrendikten sonra Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nde öğrenim görmeye başladı.

Üçüncü sınıfta olan Mohamed, Samsun'da mutlu bir yaşam sürdüğünü söyledi. Somali topraklarının yüzde 80'inin tarım alanı olduğunu belirten Mohamed, ancak ülkesinin tarımsal alanda çok geri kaldığına dikkati çekti. Köyünün de aynı durumda olduğuna işaret eden Mohamed, "Köyümüzde karpuz, mango, muz gibi ürünlerin yetiştiriciliği yapılıyor. Bu tarımı geliştirmek istiyorum. Bunların yanında daha farklı meyve ve sebze türlerinin de geliştirilmesi için çalışacağım." dedi.

HOCALARI DESTEK OLUYOR 
Köy halkının da kendisinden beklentileri olduğunu dile getiren Mohamed, "Ailem kadar bütün köyümüz de beni destekliyor. Onların umuduyum. Köyüme bir borcum var. Okulumu bitirir bitirmez köyüme döneceğim. Kıtlıkla mücadele eden köyümüzde tarımı çeşitlendirmek, üretimi artırmak için bugünden çalışmalara başladım. Alternatif hangi ürünleri yetiştirebilirim, iklimimize uygun hangi ürünler gelişir, verimi nasıl artırabilirim, bunun üzerinde çalışıyorum. Burada hocalarımın desteğiyle bunları öğreniyorum."

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