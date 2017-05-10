Koyun Otlatırken Yaralı Bulunan Çoban Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde koyun otlatırken yaralı halde bulunan çoban, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde koyun otlatırken yaralı halde bulunan çoban, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Balaban kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre yakınları, koyun otlatmaya çıkan Aziz Sözeri'yi ulaşamayınca kırsalda aramaya başladı. Koyunları otlattığı bölgeye giden yakınları, çobanı yaralı halde buldu. Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan çoban, kurtarılamayarak hayatını kaybederken olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, Aziz Sözeri'ye ait bir ruhsatlı tabanca buldu. Çobanın nasıl vurulduğuyla ilgili soruşturma sürüyor.