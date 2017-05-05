Koyun Yününe İlgi Azaldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 45 yıldır koyun yünü satarak geçimini sağlayan yüncü Ömer Topkara, vatandaşların eskisi kadar koyun yününe ilgi göstermediğini,...

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 45 yıldır koyun yünü satarak geçimini sağlayan yüncü Ömer Topkara, vatandaşların eskisi kadar koyun yününe ilgi göstermediğini, şehirde yaşayan vatandaşların ise koyun yünü almadığını söyledi.

Sağlık açısından koyun yününün çok faydalı olduğunu söyleyen yüncü Ömer Topkara, "Fiyatlar gün geçtikçe geri geliyor. Çünkü eskisi kadar ilgi yok yünlere. Talep olmayınca da ister istemez fiyatlar düşüyor. Eski yıllarda 1 gram altınla 1 kilo yünün fiyatı aynıydı fakat şu an yünün kilosu 5-6 TL arasında satılıyor. Nisan ve Mayıs aylarında yün satışı çok oluyor. Vatandaşlar artık köylerde değil şehirlerde yaşıyor o yüzden sentetik ürünler koyun yününe göre çok satılıyor. Koyun yününü eskiden temizlemek için dere kenarlarına giden bayanlar orada temizlerlerdi fakat şuan şehre taşınan kişilerin o imkanı olmadığı için kimse yün almıyor. Sağlık açısından yün çok önemli bir yer tutuyor. Uzun ömürlüdür koyun yünü. Sentetiklerin tamamı zararlıdır diyebilirim. Elyaflar ve orlonlar çıktıktan sonra yün eskisi kadar satılmıyor hatta yün neredeyse hiç satılmıyor. Sadece yeni ürünler hazır olduğu için vatandaşlardan daha fazla talep görüyor. Koyun yününü Samsun ve Amasya illerinden geliyor. Daha doğrusu hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerden alıyoruz. Yüncülük mesleğinin ilerisi yok diyebilirim" dedi.