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Koza-ipek Holding Davasında 3 Sanığa Tahliye

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Koza-ipek Holding Davasında 3 Sanığa Tahliye
Eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanık hakkında açılan Koza-İpek...

Eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanık hakkında açılan Koza-İpek Holding davasında ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, 3 tutuklu sanığın tahliyesine karar vererek, firari sanık Hamdi Akın İpek hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finans sağladığı iddia edilen Koza-İpek Holding bünyesindeki 22 şirkete yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı davanın ikinci celsesi tamamlandı. Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı. Bazı sanıkların savunması alınırken, davanın görülmesi için belirlenen sürenin tamamlanması nedeniyle beyanların alınmasına geçildi. Beyanları alınan sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

3 sanığa tahliye kararı

Verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Beytullah Avlak, Naci Bolat ve Umut Gümüşkaya'nın savunmalarının alınmış olması, mevcut delil durumu nazara alınarak tahliyesine karar verdi. Aralarında Cafer Tekin İpek'in de bulunduğu diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı 12 Aralık tarihine erteledi. Mahkeme heyeti, firari sanık Hamdi Akın İpek hakkında yakalama kararı çıkarılmasını kararlaştırırken, tutuksuz sanıklar Ebru İpek ve Özlem Özdemir hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını kararlaştırdı.

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