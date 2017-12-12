Koza-ipek Holding Davasının Üçüncü Celsesi Görüldü

Eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanık hakkında açılan Koza-İpek...

Eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanık hakkında açılan Koza-İpek Holding davasının üçüncü celsesi görüldü.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finans sağladığı iddia edilen Koza-İpek Holding bünyesindeki 22 şirkete yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 45 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı. Sanık savunmalarının alınmasına geçmeden önce davaya katılma taleplerini değerlendiren mahkeme heyeti, Maliye Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün suçtan doğrudan zarar görme unsurunun olmadığı gerekçesiyle katılma taleplerinin reddine hükmetti. Mahkeme, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığının ise suçtan doğrudan zarar görme ihtimalinin bulunması gerekçesiyle davaya katılmalarına karar verdi.

"FETÖ'den darbe kalkışmasından sonra haberdar oldum"

Katılma taleplerinin değerlendirilmesinin ardından savunması alınan sanık Selim Elmasoğlu, Koza-İpek A.Ş.'de muhasebe müdürü görevini yürüttüğünü belirterek, hakkındaki suçlamaların tamamen varsayıma dayalı olduğunu söyledi. Hiçbir derneğe, cemaate üyeliğinin olmadığını, ByLock kullanmadığını savunan Elmasoğlu, "Bank Asya'da hesabım olmadığı gibi FETÖ'nün ne dershanelerinde ne de okullarında okumadım. Ben sadece muhasebe servisi tarafından kaydedilen faturaların mali değerlendirilmesini yaptım. FETÖ'den darbe kalkışmasından sonra haberdar oldum. Darbe kalkışmasından önce bu terör örgütüyle ilgili bir bilgim yoktur. Dolayısıyla bilmediğim bir örgütün de üyesi olamam. FETÖ kuruluşlarıyla uzaktan ve yakından ilgim yok" iddialarında bulundu.

İpek kardeşlerin dayısı sanık Şaban Aksuel, üzerine atılı suçlamaları reddettiğini söyledi. Matbaacılık işiyle uğraştığını, Adana'da da matbaa dükkanı işlettiğini anlatan Aksuel, emekli olduktan sonra eşinin ailesinin ve kız kardeşlerinin Ankara'da yaşadığı için Ankara'ya yerleştiğini kaydetti. 2010 yılında İpek Matbaacılık'ta müdür olarak işe başladığını dile getiren Aksuel, "Melek İpek'in kardeşi olmam sebebiyle tamamen güven içerisinde çalışmaya başladım. Zaman zaman kız kardeşim Melek İpek, Cafer Tekin İpek ve Hamdi Akın İpek'in çeşitli şirketlerinde aileden biri olmam ve aradaki akrabalık ilişkilerinden dolayı çalıştım. İK Akademi'nin boşalan yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevine 2012 yılında getirildim. İK Akademi A.Ş.'nin yönetim kurulu toplantılarında, yapılacak işler gibi denetim faaliyetleri görüşülmüş ve karar bağlanmıştır. Ben hiçbir zaman tek başına karar mercii olmadım. Alınan kararın tamamı yönetim kurulunun kararı olup alınan kararların icrai işlemleri de yönetim kurulu tarafından takip edilmiş ve denetlenmiştir" diye konuştu.

FETÖ'nün kriptolu mesajlaşma programı olan ByLock'u kullanmadığını iddia eden Aksuel, FETÖ ile bağlantılı gazete ve dergilere abone olmadığını, örgüte himmet vermediğini, Bank Asya'da hesabının olmadığını savundu.

Sanık Mahir Şermet, Koza-İpek A.Ş.'de "Finansman İşlerinden Sorumlu Müdür" görevini yürüttüğünü ifade ederek, hiçbir örgüte üyeliğinin bulunmadığını, ByLock kullanıcısı olmadığını öne sürdü.

Duruşmaya, yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.