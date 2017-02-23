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Kozluk’taki Terör Saldırısı İle İlgili 4 Kişi Gözaltına Alındı

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Kozluk’taki Terör Saldırısı İle İlgili 4 Kişi Gözaltına Alındı
Batman'ın Kozluk ilçesinde kaymakamlık ve adliye binasına yapılan saldırılara ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde 4 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde kaymakamlık ve adliye binasına yapılan saldırılara ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde 4 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kozluk Kaymakamlığı ve adliye binasına 24 Temmuz 2015 tarihinde yapılan bombalı saldırı sonucu bir polis memuru ve bir mahalle bekçisinin yaralanması olayı ile ilgili olarak tespit edilen şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Kozluk merkez ve Kocaeli'nde 5 ayrı adrese bugün 06.00'da eş zamanlı yapılan operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan adli aramalarda, bir adet av tüfeği, 44 adet av tüfeği fişeği, 2 adet cep telefonu, 2 adet sim kart, 11 adet CD, bir adet hafıza kartı, bir adet tablet, bir adet flaş bellek ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzeme ve dokümanlar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

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