KPMG Football Benchmark ekibi transferin en karlı takımlarını inceledi

bırakmayan Beşiktaş, KPMG Football Benchmark ekibinin hazırladığı transfer raporunun da en başarılı kulübü oldu.2014-15 ve 2015-16 sezonlarında yapılan transferlerin incelendiği raporda üç büyükler arasında sadece Kara Kartallar’ın kârâ geçtiği belirlendi

Futbolda maçlar kadar heyecan verici bir süreç geride kaldı: Transfer dönemi… Dünyaca ünlü yıldızların yeni kulüplerine imza attığı, taraftarların heyecanla takip ettiği transfer dönemini KPMG Football Benchmark ekibi inceledi.

KPMG Football Benchmark ekibinin 2014-15 ve 2015-16 sezonlarını incelediği ‘Transfer oyunu’ isimli raporda Süper Lig’in üç büyük kulübü de yer alıyor. Süper Lig’de ve Avrupa’da başarılı sonuçlara imza atan Beşiktaş, transferde de rakiplerine üstünlük kurdu. Son iki sezonda oyuncu satışındaki kar ile zararın karşılaştırıldığı raporda Beşiktaş 1,4 milyon euro kara geçti. Fenerbahçe 21,5 milyon euro zarar ederken, Galatasaray da 33,5 milyon euro eksiye düştü. KPMG Türkiye Spor Sektörü Lideri ve Vergi Hizmetleri Direktörü Hakan Uçak, “Kapsamlı ve geçmişi de ele alan bir araştırma olan ‘Trading Game’ raporu geçmişteki sezonları ele alıyor. Bu araştırmayı incelediğimizde Beşiktaş’ın transferlerdeki akılcı politikasıyla hem yeşil sahada hem de finansal rakamlarda başarıya ulaştığını görüyoruz. Sözü edilen transfer dönemlerinde kadroya katılan oyuncular bugünlerde de ciddi bedeller karşılığında takımdan ayrıldı. Finansal Fair-Play kısıtlamalarını bir fırsata çeviren siyah-beyazlılar, zorlu süreçten avantajlı çıkmayı başardı” dedi.

Fenerbahçe ile Galatasaray’ın transfer konusunda daha çok para harcadığına dikkat çeken Uçak, “Araştırmada yer alan sezonlarda ciddi harcamalar yapan Fenerbahçe, sportif anlamda karşılık göremediği için transferde artık daha dikkatli bir politika izliyor. Bu süreçte bir şampiyonluk yaşayan Galatasaray ise özellikle bu sezon kadrosuna ciddi bir yatırım yaptı” dedi.

KPMG Football Benchmark ekibinin yaptığı araştırmada öne çıkan notlar şöyle: