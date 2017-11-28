Kral Tanju'dan Erkurt Tutu hakkında bomba açıklama

Türk futbol tarihinin en önemli golcülerinden Tanju Çolak, Samsunsor Başkanı Erkurt Tutu ve yönetimi hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Türk futbol tarihinin en önemli golcülerinden Tanju Çolak, dün akşam yerel bir televizyon da Samsunsor Başkanı Erkurt Tutu ve yönetimi hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Sezon başında Kulüp Başkanı Erkurt Tutu'nun kendisini arayarak 8 teknik direktör isimden bir tanesiyle anlaşmayı düşündüklerini söylediğinde birinin dışında tüm adaylara kefil olabileceğini söylediğini ifade eden Tanju Çolak, "Başkan Tutu ne yaptığı biliyor musunuz. Gitti benim kefil olmam dediğim Alpay Özalan'ı takımın başına getirdi" dedi.

SORUMLU TUTU VE EKİBİDİR

Samsunspor'un bu hale gelmesinde tek sorumlunun Başkan Tutu ve ekibinin olduğunu söyleyen Tanju Çolak, "Çünkü kulübü sizler yönetiyorsunuz. Sizler karar veriyorsunuz. Ve transferlerden de siz sorumlusunuz. Teknik direktörler gelip geçicidir. Bugün A ismi gelir yarın B ismi. Yönetim baki kalır. Yaptığınız transferler de ortada. İstanbulspor karşısında izlediğim Samsunspor takımında ruh kalmamış. İstek ve kazanma hırsı deseniz yerlerde. Teknik olarak da çok fazla bir şey yok. Kısacası yönetim olarak artık bu kulübü yönetemediğiniz ortada" diye konuştu.