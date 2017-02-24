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Kraliyetler İş Konseyi’nden Türkiye’ye Açılım

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Kraliyetler İş Konseyi’nden Türkiye’ye Açılım
Körfez ülkeleri Kraliyet ailelerinin ve uluslararası yatırımcıları desteklemek, ülkelerarası ilişkileri iş dünyasında, ilim, sanat, kültür ve spor...

Körfez ülkeleri Kraliyet ailelerinin ve uluslararası yatırımcıları desteklemek, ülkelerarası ilişkileri iş dünyasında, ilim, sanat, kültür ve spor camialarında köprü vazifesi oluşturmak amacıyla kurulan Kraliyetler İş Konseyi (Royal Business Council), yatırım için Türkiye temsilciliği açma kararı aldı.

Konseyin başkanlığını yapan Süleyman Taşçı, körfez sermayesi ile Türkiye'nin potansiyelini bir araya getirerek oluşacak sinerjiden önemli projelerin hayata geçireceğini söyledi.

Kraliyetler İş Konseyi ile işbirliği, gerekli olan kriterleri yerine getiren üye sistemi ile gerçekleştiğini belirten Başkan Taşçı, "Kriterleri yerine getiren üyeler Kraliyet Ailelerin Konseyine ve bünyesine dahil ediliyor. Üye şirketlerin potansiyellerine göre, Projelere gereken kurumsal uluslararası lisans tahsis edildiğini ve bilhassa uluslararası alanda, şirketlerin kredibilite ve ihalelere gereken lisans eksikliğini giderdiklerini, Kraliyet ailelerinin lisansı ve kefaleti ile iş yapılıyor" diyerek konseyin işleyişini açıkladı.

Royal Business Council Körfez ülkeleri Kraliyet ailelerinin ve uluslararası yatırımcıları desteklemek, ülkelerarası ilişkileri iş dünyasında, ilim, sanat, kültür ve spor camialarında köprü fonksiyonunu oluşturmayı hedefliyor. Kraliyet İş Konseyi'nin başkanlığını 39 yaşındaki kurucu üyelerden Süleyman Taşçı yapıyor.

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