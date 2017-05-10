Novorossisk ve Krasnador’da temaslarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Necmi Çamaş ve beraberindeki heyet, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a gelişmeleri anlattı. Krasnador ile karşılıklı uçuşların 13 Mayıs Cumartesi günü başlayacağını belirten Başkan Yılmaz, "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay Samsun ve Krasnador arasında karşılıklı uçuşlar için Rus Havayolları yetkilileriyle protokol imzalamıştık. Protokolde de belirtildiği üzere Mayıs ayının 2. Haftasında karşılıklı turları başlatıyoruz. İlk uçuş Krasnador-Samsun yönünde gerçekleşecek. Saat 15:00’da oradan kalkacak olan uçak 40 dakika kadar sonra Çarşamba Havalimanı'na inecek. Şimdilik haftalık bir uçuş gerçekleşecek. Ancak Çarşamba Havalimanı tadilatı tamamlandıktan sonra sefer sayısını haftada 2’ye çıkartmak üzere çalışmalarda bulunacağız" dedi.
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Krasnador seferleri 13 Mayıs'ta başlıyor
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Krasnador ile karşılıklı yapılacak seferlerin 13 Mayıs Cumartesi gününden itibaren başlayacağını açıkladı
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