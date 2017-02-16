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Krasnodar-Fenerbahçe: 1-0 (Maç Özet)
Krasnodar-Fenerbahçe: 1-0 (Maç Özet)
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçında Rus ekibi Krasnodar ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 4. dakikada Victor Claesson'un attığı kafa golüyle 1-0 mağlup ayrıldı.
16 Şubat 2017 Perşembe 22:54
İzlenme: 13
Etiketler:
Krasnodar Fenerbahçe maç özeti
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Krasnodar Fenerbahçe maç özeti 1-0
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.