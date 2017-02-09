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  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
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Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor

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Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
Rus LineHavayolları yetkilileri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, Krasnodar ile Samsun arasında uçak seferlerinin yeniden başlaması için ilk adımı attı. Haziran'da ilk sefer olacak

Rus LineHavayolları yetkilileri, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ı ziyaret etti. Krasnodar’a direkt uçuşların tekrar başlatılmasıyla ilgili bilgi alışverişinde bulunan Başkan Yılmaz ve Rus LineHavayolları yetkilileri, Krasnodar ile Samsun arasında uçak seferlerinin yeniden başlaması için önemli bir adım atıldığını belirttiler.

HAZİRAN'DA SEFERLER BAŞLAYACAK
Başkan Yılmaz, "Rus Havayolları ve Krasnodar Havayolları direk uçuşlarla ilgili geçtiğimiz aylarda bizden talepte bulunmuşlardı. Samsun’dan çıkıp Rusya üzerinden Krasnodar’a gitmek isteyen bir vatandaşımızın neredeyse 1 günü yollarda geçiyor. Aktarmalı gittiği için ciddi zaman kaybı oluyor. Direk uçuşlarla bu süre 5’te birine kadar düşüyor. Allah izin verirse havaalanımızın bakım sürecinin tamamlanacağı Haziran ayının ilk haftasından itibaren Samsun - Krasnodar arası karşılıklı seferlerin tekrar başlaması konusunda ciddi bir kararlılık ortaya konuldu. Rus tarafı da bunu en az bizim kadar istiyor" dedi.

"İşin ticari boyutu da gözlerden kaçmamalı" diyen Yılmaz, "İki şehir arasında ticari faaliyetleri olan firmalarımız var. Onlar içinde direk uçuşlar çok yararlı olacak. Bu konuda iki ülke arasında görüşmeler olumlu yönde sürüyor" diye konuştu. Başkan Yılmaz, "Krasnodar’ı merak eden vatandaşlarımız veya Samsun’u merak eden Krasnodarlılar uçak ile günübirlik bile gezebilme imkanına sahip olacak" dedi.

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