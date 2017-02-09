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Krasnodar’a Direkt Uçuşlar Yeniden Gündemde

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Krasnodar’a Direkt Uçuşlar Yeniden Gündemde
Rus Line Havayolları yetkilileri Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı ziyaret ederek Krasnodar'a direkt uçuşların tekrar başlatılmasıyla...

Rus Line Havayolları yetkilileri Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı ziyaret ederek Krasnodar'a direkt uçuşların tekrar başlatılmasıyla ilgili bilgi alışverişinde bulundular.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Krasnodar ile Samsun arasında uçak seferlerinin yeniden başlaması için önemli bir adım atıldığını belirterek, "Rus Havayolları ve Krasnodar Havayolları direkt uçuşlarla ilgili geçtiğimiz aylarda bizden talepte bulunmuşlardı. Samsun'dan çıkıp Rusya üzerinden Krasnodar'a gitmek isteyen bir vatandaşımızın neredeyse 1 günü yollarda geçiyor. Aktarmalı gittiği için ciddi zaman kaybı oluyor. Direkt uçuşlarla bu süre 5'te birine kadar düşüyor. Allah izin verirse havaalanımızın bakım sürecinin tamamlanacağı Haziran ayının ilk haftasından itibaren Samsun - Krasnodar arası karşılıklı seferlerin tekrar başlaması konusunda ciddi bir kararlılık ortaya konuldu. Rus tarafı da bunu en az bizim kadar istiyor. Krasnodar'ı merak eden vatandaşlarımız veya Samsun'u merak eden Krasnodarlılar uçak ile günübirlik bile gezebilme imkanına sahip olacak. İşin ticari boyutu da gözlerden kaçmamalı. İki şehir arasında ticari faaliyetleri olan firmalarımız var. Onlar içinde direk uçuşlar çok yararlı olacak. Haziran ayından itibaren karşılıklı seferleri başlatmayı hedefliyoruz. Bu konuda iki ülke arasında görüşmeler olumlu yönde sürüyor. Samsun'umuza şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete Rus Line Havayolları şirketinin Genel Müdürü, Satış Pazarlama Direktörü, Krasnodar Havalimanı Sorumlu İşletme Müdürü ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş katıldı.

Krasnodar’a Direkt Uçuşlar Yeniden Gündemde

Krasnodar’a Direkt Uçuşlar Yeniden Gündemde

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