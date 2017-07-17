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Kredi Garanti Fonundan Gtb’ye Ziyaret

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Kredi Garanti Fonundan Gtb’ye Ziyaret
Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli ve beraberindeki heyet, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Ahmet Tiryakioğlu'nu ziyaret etti.

Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli ve beraberindeki heyet, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Ahmet Tiryakioğlu'nu ziyaret etti.

Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Gaziantep'in ihracatta ilk 5 il arasında yer aldığını belirterek, Gaziantep'in istikrarlı büyümesini sürdüreceğini ifade etti. Tiryakioğlu, ziyarette GTB'nin çalışmaları, projeleri ve Gaziantep ekonomisi hakkında bilgiler verdi.

GTB'nin vizyon projeleri arasında yer alan ET Borsasında artık sona yaklaştıklarını belirten Tiryakioğlu, yaklaşık 32 bin metrekare alan üzerine kurulacak Et Borsasının inşaatı için ihale sürecini tamamladıklarını söyledi.

Gaziantep ve bölge tarımını yakından ilgilendiren Hububat Emtia Merkezi içinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydeden Tiryakioğlu, 855 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek merkezde üreticiler ve tüccarlar için 300 bin tonluk kapasiteye sahip lisanslı depoların yer alacağını dile getirdi.

İhracatta artış

Gaziantep'in 2017 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 1,6 artışla 3 milyar 187 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini anımsatan Tiryakioğlu, yaşanan bölgesel sorunlara rağmen Gaziantep'in istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü söyledi. Gaziantep'in en fazla ihracat yapan iller arasında beşinci sıradaki yerini koruduğunu vurgulayan Tiryakioğlu, "Atılım yılı ilan ettiğimiz 2017'de yılın ikinci yarısında ihracatta şahlanan ve daha da güçlenen bir Gaziantep göreceğiz. İleriye dönük beklentilerimiz ve hedeflerimiz hep bu yönde. Her koşulda yılmadan, yorulmadan sürekli üreten, istihdama ve ihracata katkı sunan Gazi şehrimiz bu hedeflere ulaşacak güce ve deneyime sahiptir" diye konuştu. Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet Gergerli ise konuşmasında amaçlarının işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırarak Türkiye'nin kalkınmasına destek olmak olduğunu ifade etti. Gergerli, Gaziantep ekonomisinden de övgü ile bahsederek, "Gaziantep ihracatını, istihdamını ve üretimini artıyor. Bunun yanı sıra yatırımlarda tüm hızıyla devam ediyor. Bunlar ülkemiz ekonomisi adına mutluluk verici ve moral kaynağı gelişmeler" dedi. KGF Genel Müdürü Gergerli'nin, GTB'ye gerçekleştirdiği ziyarette, KGF Genel Müdür Yardımcısı Caner Teberoğlu, Kurumsal İletişim ve Ürün Yönetimi Bölüm Müdürü Şeyda Yavuz, Gaziantep Şube Müdürü Aysu Özkeçeci, ve Dünya Gazetesi Ankara Temsilcisi Ferit Parlak'ta yer aldı.

Ziyarette ayrıca, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Tabur ve Yönetim Kurulu Üyesi Karaca Türkmen'de hazır bulundu.

Kredi Garanti Fonundan Gtb’ye Ziyaret

Kredi Garanti Fonundan Gtb’ye Ziyaret

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