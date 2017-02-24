  • BIST 88.102
  • Altın 145,170
  • Dolar 3,5892
  • Euro 3,7967
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 19 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 16 °C

Kredi Garanti Fonundan Kobi’lere Kredi Müjdesi

» »
Kredi Garanti Fonundan Kobi’lere Kredi Müjdesi
Kredi Garanti Fonu Malatya Şubesi Müdürü Ramazan Demir, "KOBİ vasfında olan bütün işletmeler, kadın girişimciler, genç girişimciler, esnaf ve sanatklarlar...

Kredi Garanti Fonu Malatya Şubesi Müdürü Ramazan Demir, "KOBİ vasfında olan bütün işletmeler, kadın girişimciler, genç girişimciler, esnaf ve sanatklarlar tarımsal işletmeler kefalet başvurusunda bulunabilirler" dedi.

KGF Malatya Şubesi Müdürü Ramazan Demir, Kredi Garanti Fonunun son dönemdeki yenilikleri ile ilgili Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Toplantı Salonu'nda bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantıya çok sayıda iş adamı ve girişimci katıldı. Yeni uygulama hakkında bilgiler veren Kredi Garanti Fonu Malatya Şubesi Müdür Demir, şuanda toplam hacmimiz kefalet hacminin 23,5 milyar TL tutarında olduğunu söyledi. Müdür Demir, "Kredi garanti fonuna kimler başvurabilir diye çok yoğun aldığımız sorulardan bir tanesi de bu öncelikle KOBİ vasfında olan bütün işletmeler başvurabilir. Kadın girişimciler, genç girişimciler esnaf, sanatklarlar ve tarımsal işletmelerden özellikle bu konuda çok soru alıyoruz. Yani her hangi bir vergi kaybı olmayan hayvancılıkla uğraşan firmalar bize kredi kefalaet için başvuru yapa bilir mi? Sorularını alıyoruz. Bu şekilde olan bir işletme ticari faaliyeti olmasa dahi çiftçi ÇKS belgesi varsa ise bu tür kişilerde bize kefalet başvurusunda buluna bilirler. Serbest meslek mensupları buradan kastımız şahıs firmaları yani esnaf odasına kayıtlı olabilir. Esnaf odasına kayıtlı olmayıp da Ticaret Odasına kayıtlı olan işletmelerde herhangi bir tüzel kişiliğe sahip olmayan şahıs firmaları da bize kefalaet başvurusunda buluna bilir. 2017 yılından önce uygulamamız şu şekildeydi. Kredi Garanti Fonuna kefalet başvurusunda bulunanların tamamı KOBİ vasfındaki firmalardı. Bunun dışındaki firmalar bize başvuruda bulunamıyordu. Ancak bu sene başında bu karar değiştirildi. Büyük ölçekli firmalarda bize kefalet başvurusunda bulanabilecek" diye konuştu.

Kredi Garanti Fonundan Kobi’lere Kredi Müjdesi

Kredi Garanti Fonundan Kobi’lere Kredi Müjdesi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça, 7 Aralık Üniversitesini Ziyaret Etti24 Şubat 2017 Cuma 17:03
  • Sanatçı Aydın’dan Başkan Vekili Epcim’e Ziyaret24 Şubat 2017 Cuma 17:03
  • Antalya’da “Mantarcılık Sektörünün Geleceği” Paneli24 Şubat 2017 Cuma 17:03
  • Mag Ame Ekibinden Başkan Eşkinat’a Ziyaret24 Şubat 2017 Cuma 17:03
  • Unvanda Yükselen Akademisyenlere Cübbeleri Giydirildi24 Şubat 2017 Cuma 17:03
  • Okul Çevrelerinde Doldurma Sigara Satanlara Göz Açtırılmıyor24 Şubat 2017 Cuma 17:03
  • Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk:24 Şubat 2017 Cuma 16:58
  • Fethiye’de Gurbetçiyi Dolandırmak İsteyen 4 Kişi Yakalandı24 Şubat 2017 Cuma 16:53
  • Söke’nin Konak Mahallesi Eski Muhtarı Ali İhsan Hanaylı Vefat Etti24 Şubat 2017 Cuma 16:53
  • Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımından Adıyaman 1954 Spora Tatlı İkramı24 Şubat 2017 Cuma 16:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti