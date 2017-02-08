Kredi Kartları Medya Raporu Açıklandı

Ajans Press'in araştırmasına göre 2016 yılında kredi kartı konulu haberler, siyasi olaylar kadar ilgi gördü.

Ajans Press'in araştırmasına göre 2016 yılında kredi kartı konulu haberler, siyasi olaylar kadar ilgi gördü.

Kredi kartlarıyla yapılan ödemeler 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12 büyüyerek 587 milyar liraya ulaştı. Bankalar arası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerine göre Türkiye'de banka ve kredi kartlarının toplam 176 milyon adete çıktığı bildirildi. Bu rakam Türkiye nüfusunun iki katından fazla ve her bir kişide en az iki kart olduğunun bir göstergesi sayıldı.

Medya takibinin önemli kuruluşlarından Ajans Press, kredi kartları medya raporunu açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada 2016 yılı medya araştırmasında kredi kartı konulu medyaya 18 bin 228 haber yansıdığı tespit edildi. Araştırmada dikkat çeken bir ayrıntı ise kredi kartlarının en az siyasi olaylar kadar medyada yansıma bulması oldu.

Araştırmaya göre, kredi kartlarıyla ilgili medyaya yansıyan önemli başlıklar şu şekilde sıralandı:

Her dört alışverişten biri banka kartıyla yapıldı.

Kişi başına toplam 53 kartlı ödeme işlemi gerçekleşti.

Kartlar ile sırasına göre en çok market-gıda, akaryakıt, giyim, sigorta ödemeleri, kamu-vergi ödemeleri gerçekleştirildi.