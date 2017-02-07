Kredi Yurtlar Kurumu Eskişehir İl Müdürlüğü’nden Halep’e Yardım Kampanyası

Kredi Yurtlar Kurumu Eskişehir İl Müdürlüğü ve bağlı yurt müdürlükleri tarafından Halep'e yardım gönderildi.

Kredi Yurtlar Kurumu Eskişehir İl Müdürlüğü ve bağlı yurt müdürlükleri tarafından Halep'e yardım gönderildi.

19-30 Aralık 2016 tarihleri arası düzenlenen Halep yardım kampanyası kapsamında toplanan erzak, giyecek, barınma gibi yardım kolileri, Eskişehir İl Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törenle Kızılay tırlarına yüklendi. Yapılan uğurlama törenine, Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanı Yüksel Girgin, Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Eyüp Erkurt, KYK'ya bağlı yurt müdürleri, yurt öğrencileri ve kurum personelinin katılımları ile gerçekleşti.