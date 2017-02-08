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Kremlin: Putin İle Merkel Telefon Görüşmesi Yaptı

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Kremlin: Putin İle Merkel Telefon Görüşmesi Yaptı
Kremlin'in resmi web sitesinden yapılan bir açıklamada, Rusya Lideri Vladimir Putin ile Almanya Şansölyesi Angela Merkel arasında bir telefon görüşmesi...

Kremlin'in resmi web sitesinden yapılan bir açıklamada, Rusya Lideri Vladimir Putin ile Almanya Şansölyesi Angela Merkel arasında bir telefon görüşmesi yapıldığı ve iki liderin Ukrayna krizine barışçıl bir çözüm bulunması için diplomatik çabaların yoğunlaştırılması konusunda anlaştıkları bildirildi.

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