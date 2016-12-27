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Krıklareli Belediyesi’nden Sokak Hayvanlarına Ev

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Krıklareli Belediyesi’nden Sokak Hayvanlarına Ev
Kırklareli Belediyesi, Kırklareli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği birlikteliğinde yürütülen proje ile sokakta yaşayan hayvanlar ev sahibi oluyor.

Kırklareli Belediyesi, Kırklareli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği birlikteliğinde yürütülen proje ile sokakta yaşayan hayvanlar ev sahibi oluyor.

Kırklareli halkının sokak hayvanlarını daha çok sahiplenmesini sağlamak, toplumsal duyarlılığı arttırmak ve geleceğe taşımak isteyen Kırklareli Belediyesi sokak hayvanlarına yönelik yeni bir çalışma başlattı. Çalışma kapsamında sokak köpekleri için hazırlatılan "Köpek Evleri" belirlenen noktalara konulmaya başlandı.

Sokak hayvanlarının kışın soğuktan yazın aşırı sıcaktan korunması için köpek evleri hazırlattıklarını belirten Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Üşüyen yalnızca bizler değiliz. Sokak hayvanlarımızın da bu olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi adına böyle bir proje başlattık. Onlar bizim can dostlarımız. Biz hayvan dostu bir belediye olarak onların doğal ortamlarında güzelce yaşamlarını sürdürmelerini istiyoruz. Köpek evlerimizden 50 adet yaptırdık. Bu evleri koyacağımız yerlerin tespitini yaptık ve yerlerine koymaya başladık. Halkımızın da sokak hayvanlarımıza ve bu evlere sahip çıkacaklarına inanıyorum" dedi.

Hayvanseverler memnun

Kırklareli Belediyesi'nin başlattığı bu projeden dolayı hayvanseverlerde memnuniyetlerini dile getirdiler. Uygulamanın çok güzel ve duyarlı bir davranış olduğunu belirten Sarıgül Sezer, "Uygulama gerçekten bizleri çok mutlu etti. Sokaktaki hayvanların üşüdüğünü gördükçe üzüntümüz artıyordu. Bu köpek evleri onlara sıcak bir yuva oldu. Bizler bu evlere sahip çıkmalıyız. Bu projede emeği geçen başta Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, değerli eşi Sibel Kesimoğlu, Başkan Yardımcıları Fettah Aygün, Mehmet Gider, Adem Sevim, meclis üyesi Elmas Büyükdere, Kırklareli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği ile Kırklareli Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ederim" dedi.

Krıklareli Belediyesi’nden Sokak Hayvanlarına Ev

Krıklareli Belediyesi’nden Sokak Hayvanlarına Ev

Krıklareli Belediyesi’nden Sokak Hayvanlarına Ev

Krıklareli Belediyesi’nden Sokak Hayvanlarına Ev

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