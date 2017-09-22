KRİPTO FETÖCÜ'YE MECLİS ONAYI

Atakum Belediyesi'nin beyni olan Bilgi İşlem'e meclis onayı ile sözleşmeli olarak alınan E.K, FETÖ'den tutuklandı. Belediye Başkanı Taşçı 'İlk soruşturmada bir şey çıkmamıştı 'dedi. CHP' İl Başkanı Akcagöz "Personeli işe alan kim "diye sordu.

Atakum Belediyesi'nde 3,5 yıldır taşeron olarak çalışan E.K'nın sözleşmeli olarak görevine devam etmesi için belediye meclisi karar aldı. AK Parti ve muhalif meclis üyeleri E.K'nın sözleşmeli memur olarak belediyede Bilgi İşlem biriminde başlamasında sakınca görmedi. Ancak, güvenlik soruşturmasının yetersiz yapıldığı 1 ay sonra ortaya çıktı. FETÖ/PDY soruşturmasında E.K önce gözaltına alındı, sonrada çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Atakum Belediyesi'nin beyni olan Bilgi İşlem Merkezi'nde 1 ay önce işe giren sözleşmeli memurun FETÖ'cü çıkması, E.K'yı öneren AK Partililerle sözleşmeli memur olmasına onay veren CHP'yi karşı karşıya getirdi. CHP İl Başkanı Avukat Tufan Akcagöz, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'yı kripto bir FETÖ'cüye belediyenin beyni olan bilgi işlemi teslim ettiği için sert tepki gösterdi. Akcagöz, "O kişinin sözleşmeli memur alınmasına kim aracı oldu? Bağlantıları kimler, referansı kim ? Bu basit bir olay değildir. Atakum Belediyesi'nde FETÖ ile bağlantısı tespit edilerek tutuklanan E.K isimli şahsın, kendisini belediyeye alan ya da aldıran şahıslarla ilişkisinin ve Taşçı tarafından Atakum Belediyesi'ne alınan FETÖ ile bağlantılı başka kişiler olup olmadığının ayrıntılı olarak araştırılmasını, bu kapsamda İshak Taşcı döneminde işe alınan herkes hakkında ciddi bir soruşturma açılmasını istiyoruz "diye konuştu.

MÜCADELE ELEŞTİRİSİ

CHP Samsun İl Başkanı Av.Tufan Akcagöz, "Türkiye'nin her tarafında FETÖ İle ilgili operasyonlar yapılıyor. Bu gayet normal. Ancak, böylesine ilk defa şahit oluyoruz desek yeridir. Çünkü henüz bir ay önce görevlendirme yapıyorsunuz, koskoca belediyenin bilgi işlem dairesini bu zata teslim ediyorsunuz; adam FETÖ ile bağlantılı çıkıyor. Demek ki siz hiç Tayyip Erdoğan'ı dinlemiyorsunuz. Adam çırpınıyor, didiniyor; sizse görevinizi lâlettayin yapıyorsunuz. Bu durum, gerek Atakum Belediyesi ve Samsun, gerekse ülkemiz açısından olağanüstü derecede kaygı vericidir "dedi.



TAŞÇI İŞ AKDİ SONLANDIRILDI

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ise Akcagöz'e sert tepki gösterdi. Bahsi geçen belediye personelinin yaklaşık 3.5 yıldır taşoren işçi olarak görev yaptığını belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “15 Temmuz Sürecinin hemen sonrasında belediyede görev alan bütün personelin listesinin OHAL Valiliğine vererek örgüt ve örgütle bağlantılı bulunan bütün unsurlarla ilgili bir bağlarının olup olmadığına dair bilgi istenmiştir. Yaptığımız her görevlendirme öncesinde gerek maliye bakanlığı, gerek içişleri bakanlığı ve ilgili bütün kurumlardan görev verilmesi düşünülen personelle ilgili her zaman rapor talep edilmiştir. Söz konusu bu personel geçtiğimiz ay CHP’li meclis üyelerinin katkılarıyla oy birliği sağlanarak sözleşme aldığını ayrıca herkesin dikkatine sunuyorum. Tutuklama kararına kadar hakkında olumsuz bir bilgi ve rapor gelmeyen bu personelin, yapılan soruşturma da gelinen aşamada neticesinde olumsuz unsurlar bulunarak tutuklanmasını ise, ne bizim ne de o gün oy vererek sözleşme almasına onay veren CHP’li meclis üyelerinin bilme şansı yoktur. Devlet araştırır bulduğu deliller kapsamında bir karar verir ve mahkemeye sevk eder. Bizler bu delillere bakarak derhal bir karar alırız ki sunulan deliller ışığında bahsi geçen personelin iş akdi, mahkeme kararı dahi beklenmeden derhal sonlandırılmıştır” şeklinde konuştu.

TAŞÇI:BİRAZ CİDDİ OLUN

Yapılan tutuklama ve göz altılardan rant sağlamaya çalışanlar olduğunu üzülerek gördüğünü ifade eden Taşçı, CHP’nin masa başında oluşturduğu bilgi ve belgeden uzak bu tutumunu en hafif tabiri ile basit bulduğunun altını çizdi. Taşçı, “ Kendilerini biraz olsun ciddiyete ve bulundukları makama saygıya davet ediyorum. Süreç başladığı andan itibaren devletin kurumları ile yaptığımız yazışmaları kamuoyunun bilgisine sunuyorum. 03/08/2016 tarihinde il olağanüstü Hal bürosuna bütün belediye personelimizin listesi sunulmuş, yine aynı tarihte Samsun Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünden taşören personellerimizle ilgili bilgi istenmiş, 29/09/2016 tarihinde Maliye bakanlığından bilgi istenmiştir. Yönetmeye talip oldukları yerlerin bir ciddiyet gerektirdiği ve devletin kurumları olduğunu hatırlarlar belki bu sayede. Dosyaları gördükten sonra basına yapacağı açıklamayı ise merakla bekliyor olacağım. Biraz ciddi olun. Bu güne kadar belediye personeli olan on kişi KHK’ya göre ihraç edilmiş, bunlardan göreve iade olanlar olduğu gibi iade edilmeyenlerde olmuştur. Halen daha iki personel ise açığa alınarak görevden uzaklaştırılmıştır. Konu vatansa geri kalan her şey teferruattır. Konu, hainlerin hak ettiğini bulması ise verilecek canımız fedadır. Ve bu söylediklerimiz bizde ispatlıdır. Herkesin gözü önündedir. Bu uğurda kimsenin gözünün yaşına ne devlet bakar ne de biz bakarız. Bu mücadeleyi yaparken rozet ayrımı yapılmaz. Suçu olan kim olursa olsun gereğini önce biz yaparız, yapmışız ve yapmaya devam edeceğiz” dedi. Zekeriya FIRAT