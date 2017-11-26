Krize giren genç kaçtı, polis kovaladı

Samsun’da madde bağımlısı genç yarım saat baygın yattığı yerde polis ve sağlık ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı. Polis tarafından bir yazıhanede yakalanan genç, gözaltına alındı

Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yarım saat Osmaniye Caddesi üzerinde bir elektrik trafosuna dayanarak yatan şahsı gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

POLİSİ GÖRÜNCE

KAÇMAYA ÇALIŞTI

Olay yerine gezici sivil polis ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Polis ve sağlık görevlilerin yardımıyla ayağa kalkan 23 yaşındaki U.C.T., adlı genç biranda koşarak kaçmaya başladı. Gencin arkasından koşan ve yakalamaya çalışan bir polis memuru da kovalamaca esnasında düşerek hafif yaralandı.

Kaçan genç bu durumdan istifade ederek, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir yazıhaneye saklandı. Vatandaşların ihbarı üzerine yazıhaneye giren polis ekipleri, kaçan madde bağımlısı genci kelepçeleyerek gözaltına aldı. Gözaltına alındıktan sonra da bağırmaya devam eden genç, polis ekipleri tarafından Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü.