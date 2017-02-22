Kros Dalında Başarılı Öğrenciler Sevinçlerini Kaymakam Arslan İle Paylaştı

Marmara Bölge şampiyonasında başarılı olan öğrenciler, sevinçlerini Saray Kaymakamı Alp Arslan ile paylaştı.

Marmara Bölge şampiyonasında başarılı olan öğrenciler, sevinçlerini Saray Kaymakamı Alp Arslan ile paylaştı. Öğrencileri ağırlayan Kaymakam Alp Arslan sevinçlerine ortak olarak başarı dileklerinde bulundu.

Tekirdağ'ın Saray ilçesi Ali Naki Erenyol Lisesinin, Marmara Bölge Şampiyonasında takım halinde kros dalında bölge ikincisi olan Genç Kız (B) Takımı ve Genç Erkek (B) Takımı öğrencileri ile Mustafa Elmaz Arıcı Anadolu Lisesi öğrencilerinden bölge üçüncüsü olan Nilay Gürbüz, Saray Kaymakamı Alp Arslan'ı ziyaret ederek sevinçlerini paylaştılar.

Kaymakam Alp Arslan, göstermiş oldukları başarılar nedeniyle 15 Mart 2017'de Malatya'da yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan öğrencileri tek tek tebrik ederek, okul idarecileri ve öğretmenlerine de teşekkür etti. Her zaman okulların destekçisi olacaklarını belirten Kaymakam Alp Arslan, başarılarının devam etmesini temenni etti.