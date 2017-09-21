Ktb’de Balsuyu Yeniden Aday

Kahramanmaraş Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Ahmet Duran Balsuyu, yeniden aday olduğunu açıkladı.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Ahmet Duran Balsuyu, yeniden aday olduğunu açıkladı.

Balsuyu, düzenlediği basın toplantısında, göreve geldiği günden bu yana Kahramanmaraş adına önemli projelere imza atıldığını belirterek, "Bugüne kadar, ilgili bakanlıkla pamuk ürününün ekim alanının arttırılması, bunun yanı sıra ülkenin şuan ki tekstil sektörünün ihtiyacı olan 1,5 milyon tonun tamamının ülkemizden temin edilmesi için çok gayretler sarf ettim. Benim bu çalışmalarım göz arda edilmedi Ulusal Pamuk Konseyi'nin ikinci başkanlığına getirildim. Orda da faaliyetlerimiz devam ediyor. İnşallah bu yıl, pamukta son 20 yılın en yüksek verimine ulaşacağız. Demek ki gayretlerimiz bir yerlere ulaştı, bir şeyler yapılıyor. Çiftçimiz pamuk üretiminde büyük gelişme gösterdi, elyaf kalitesi olarak dünyada ikinciyiz" dedi.

Ahmet Duran Balsuyu, 1 Ekim 2017 tarihinde yapılacak olağan genel kurulda yeniden aday olduğunu açıkladı.