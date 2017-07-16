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Kto Başkanı Mahmut Hiçyılmaz:

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Kto Başkanı Mahmut Hiçyılmaz:
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, "15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız " dedi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, "15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız " dedi.

KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 1. yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler için çadır kurdu. Kurulan çadırda etkinliklere katılmak için gelen vatandaşlara, simit, su ve ay yıldızlı bayrağın bulunduğu tişört dağıtan Başkan Hiçyılmaz, 15 Temmuz'u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Başkan Hiçyılmaz, "Hain darbe girişiminin bugün birinci yıldönümündeyiz. O günü yeniden hatırlamak ve alçakça darbe girişiminde bulunanları lanetlemek için vatandaşlarımızla ve üyelerimizle birlikteyiz. Türkiye Cumhuriyet tarihinde daha doğrusu tüm tarihinde en alçakça saldırıya uğramış ve bunu aziz milletin ferasetli davranışları ile püskürtmüştür. Bugünü unutmamamız ve unutturmamamız gerekir. Sadece bu sene değil önümüzdeki senelerde de bugünü hatırlamak suretiyle bu hainlerin Türkiye'ye yapmış oldukları darbe girişimini ileriki nesillere aktarmamız ve bundan ders çıkarmamız gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'daki kahramanlığın gelecek nesillere de anlatılması gerektiğinin altını çizen Hiçyılmaz, şunları söyledi:

"15 Temmuz 2016'da nasıl hareket etmişsek, tüm millet olarak nasıl ki topun ve tüfeğin önüne kendimizi siper etmişsek, vatanımızı kurtarmak için canımızı siper etmişsek bundan sonraki yıllarda da aynı şekilde hareket edip bugünü bundan sonraki nesillere de aktarmak ve bugünü hatırlatmak lazım. Gelecek nesillerimize ülkesine nasıl sahip çıkıldığı konusunu anlatmak bakımından bugünlerin bu şekilde anılması gerektiğini düşünüyorum."

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