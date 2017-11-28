Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) Kasım ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan KTO Başkanvekili Celal Hasnalçacı, "Kayseri'nin 2017 yılı Ekim dönemi ihracat...

Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) Kasım ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan KTO Başkanvekili Celal Hasnalçacı, "Kayseri'nin 2017 yılı Ekim dönemi ihracat rakamında yüzde 6,1 büyüme söz konusu olmuş ve 161 milyon 769 bin dolara ulaşmıştır" dedi.

KTO Kasım ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan KTO Meclis Başkanı Ömer Gülsoy, Mısır'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Terörün her türlüsünü lanetlediklerini söyleyen Gülsoy, "Hain, gaddar ve insanlıktan nasibini almamış terörü, adı ne olursa olsun her türlü terör örgütünü şiddetle lanetliyoruz. Terör hiçbir yerde başarılı olamamıştır. Terörü zamanında destekleyenler de şuanda zarar görüyorlar. Biz terörle 40 yıldır savaşıyoruz. Biz bu acıyı çok iyi biliriz. Allah terörle kimseyi imtihan etmesin. Bütün ülkelerinde terörün üzerine gitmeleri gerekir. Bizim ülkemizde de terör olayları bitmek üzere. Hükümetimizin aldığı kararlı tutumla üzerlerine varmasından dolayı terör bitecek ve inşallah bizde dünyanın ekonomisi en büyük 10 ülkesinden biri olacağız. Teröre harcadığımızı, yatırımda kullanacağız" dedi.

Dünyanın Türkiye'ye gıpta ile baktığını söyleyen Gülsoy, "Şuanda ekonomi olarak bir sıkıntı yaşanıyor. Çarşıda pazarda karşılaştığımız üyelerimiz işlerin durgun olduğundan bahsediyor. Ülkemiz bu kadar badireleri atlatmışken, şuanda dünyada gıpta ile bakılabilen bir ülkeyiz. Bu kadar terör olayları ile mücadele edeceksiniz, içeride ve dışarıda her türlü saldırıya uğrayacaksınız, siyasi ve ekonomik olarak sizi yıpratmaya çalışacaklar ve hala ayakta kalacaksınız. Bunu hiçbir ülkenin başarması mümkün değil. Artık Türkiye eski Türkiye değil, yeni bir Türkiye'de yaşıyoruz. Bütün dünyanın gıpta ile baktığı bir ülkedeyiz" ifadelerini kullandı.

"Terörün getirdiği olumsuzluklara rağmen, ülkemizin ve şehrimizin ihracat rakamları artış göstermektedir"

Meclis toplantısında konuşan KTO Başkanvekili Celal Hasnalçacı ise, "Geçtiğimiz günlerde Mısır'da yaşanan menfur terör saldırısını lanetlemek istiyorum. Bu hain terör saldırısında hayatını kaybeden Mısırlı kardeşlerimize rahmet diliyorum. Bu terör saldırısı şunu bir kez daha açıkça göstermiştir ki, terör tüm dünyanın sorunudur ve kesinlikle sona erdirilmelidir. Sınırlarımızın güneyinde Suriye ve Irak topraklarında terör kol gezmekte, insanların canlarına kast etmektedir. Bu yalnızca bir güvenlik sorunu değildir. Terörün oluşturduğu kargaşa ve istikrarsızlık ortamı dış ticareti etkilemektedir. Terörün getirdiği olumsuzluklara rağmen, ülkemizin ve şehrimizin ihracat rakamları artış göstermektedir. Kayseri'nin 2017 yılı Ekim dönemi ihracat rakamında yüzde 6,1 büyüme söz konusu olmuş ve 161 milyon 769 bin dolara ulaşmıştır. 2017 yılı İlk 10 aylık toplam ihracat ise 1 milyar 316 milyon dolar olmuştur. Bu rakam 2016 yılı aynı döneminde ise 1 milyar 23 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'nin 2017 yılı ilk 10 aylık toplam ihracatı 120 milyar dolar civarındadır. 2016 yılı ilk 10 aylık toplam ihracat ise 107 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir. Bu duruma göre Türkiye'nin ihracatı yüzde 10,8 büyüme kaydetmiştir. Etrafımızdaki olumsuzluklar azaldıkça ve dünya piyasalarındaki iyileşme artıkça, ihracat rakamlarımızın daha fazla artacağı görülmektedir" şeklinde konuştu.

İhracat rakamlarındaki artışın büyüme rakamlarına da yansıdığını kaydeden Hasnalçacı, "OECD, Türkiye'nin 2017 büyüme beklentisini yüzde 3.3'ten yüzde 3.4'e yükseltmiştir. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Türkiye'nin yılsonu büyüme rakamının yüzde 7'lere ulaşacağını kamuoyu ile paylaşmıştır. Bu rakama ulaşılması imkânsız değildir. Türkiye 2017 yılı ilk çeyreğinde yüzde 5 ve ikinci çeyreğinde ise yüzde 5,1'lik bir büyüme oranını yakalamayı başarmıştır. Uluslararası derecelendirme kuruluşları da yılsonu büyüme oranının yüzde 6'ları aşacağı yönünde tahmin açıklamaları yapmaktadır. İhracattaki artış ve büyümedeki olumlu yöndeki hareket, ekonomimizin sağlam temellere dayandığını ve gelecekte daha iyi noktalara ulaşacağını bizlere göstermektedir" diye konuştu.