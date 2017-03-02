Kto Karatay Üniversitesi İle Müsiad Arasında Protokol

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi arasında uygulanmak üzere eğitimde...

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi arasında uygulanmak üzere eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.

KTO Karatay Üniversitesi'nde gerçekleştirilen protokol törenine, KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, Mütevelli Heyeti Üyeleri, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, MÜSİAD Konya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Okka ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

"Üniversite olarak bölgenin ihtiyaçlarına yönelik adımlar atıyoruz"

Protokol töreninde konuşan KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, "İş dünyasının temsilcileri ile geniş çaplı eğitim, uygulama, sosyal ve kültürel etkinlikler ile bilgi transferini kapsayan bir iş birliği anlaşmasına imza atıyoruz. KTO Karatay Üniversitesi olarak Konya ve bölgemizin ihtiyaçlarını düşünerek nitelikli adımlar atıyor, çalışmalarımızı bu yönde şekillendiriyoruz. İmzaladığımız eğitimde iş birliği protokolünün hem MÜSİAD hem de üniversitemiz için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Protokol, iş alemi ile üniversite arasındaki bağları güçlendirecektir"

MÜSİAD Konya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Okka ise, "KTO Karatay Üniversitesi bölgede yükselen üniversitelerden bir tanesidir. Gerçekleştirilen protokol üyelerimize büyük katkılar sunacak iş alemi ile üniversiteyi, akademik dünyayı her alanda buluşturacak, bağlarımızı güçlendirecektir. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak ise iş dünyası olarak bizlere büyük ayrıcalıklar kazandıracaktır. KTO Karatay Üniversitesine teşekkür ediyor, iş birliği protokolünün şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Protokol kapsamında öğrenci, akademisyen ve araştırmacıların karşılıklı bilgi transferinin etkin bir şekilde sağlanması, ekonomi alanında uygulamalı araştırma programlarının ve faaliyetlerin etkin ve nitelikli bir biçimde geliştirilmesi, ortak konferans, seminer ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi hedefleniyor. Ayrıca protokol kapsamında, KTO Karatay Üniversitesi, lisansüstü programlarında MÜSİAD Konya Şubesi çalışan ve üyelerine yönelik olarak da çeşitli ücret avantajları sağlanacak.