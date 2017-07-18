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Kto Karataylı Öğrencilerin Projesine Destek

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Kto Karataylı Öğrencilerin Projesine Destek
KTO Karatay Üniversitesi Akademik Kültür Topluluğu'nun "Elimden Tutar Mısın" başlıklı projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığından destek almaya uygun görüldü.

KTO Karatay Üniversitesi Akademik Kültür Topluluğu'nun "Elimden Tutar Mısın" başlıklı projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığından destek almaya uygun görüldü.

KTO Karatay Üniversitesi bünyesinde bulunan 38 öğrenci topluluğundan birisi olan Akademik Kültür Topluluğu, kabul edilen proje kapsamında 65 bin lira hibe almaya hak kazandı. Projede öncelikli hedeflerinin başta Konya olmak üzere, İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan köy okullarındaki öğrencilerin maddi ve manevi eksikliklerini giderip eğitim alanında kendilerine rehberlik hizmeti sunmak olduğunu ifade eden KTO Karatay Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi ve Proje Koordinatörü Fatma Nur Şahin, "Projemizin bakanlık tarafından destek almaya hak kazanması bizleri son derece sevindirdi. Köy okullarındaki öğrenci kardeşlerimize rehberlik hizmeti sunabileceğiz. Bununla birlikte düzenleyeceğimiz şehitlik gezileriyle öğrencilerimizi tarih ve kültür alanında bilgilendirmiş olacağız. Diğer çalışmalarımız ise Konya genelinde dönemlik bilim, tarih, edebiyat ve kültür dergisi ile birlikte 15 Temmuz şehitlerinin ve gazilerinin hikayelerini derleyeceğimiz bir kitap çıkarmak olacaktır" şeklinde konuştu.

KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk ise, Akademik Kültür Topluluğunun değerlerine sahip çıkarak kendilerini gururlandırdığını söyledi. Öztürk, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından projenin kabul görmesi de ayrı bir gurur vesilesi. Ben Mütevelli Heyetimiz adına, öğrenci kardeşlerimi tebrik ediyorum ve diğer öğrencilerimiz açısından da bu çalışmaların örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.

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