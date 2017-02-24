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Kuaför Kursiyerlerinden Kırsaldaki Kız Öğrencilere Saç Bakımı

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Kuaför Kursiyerlerinden Kırsaldaki Kız Öğrencilere Saç Bakımı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir grup gönüllü kuaför kursiyer, kırsalda eğitim gören 9 bin kız öğrencilerinin saç bakımını yapacak.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir grup gönüllü kuaför kursiyer, kırsalda eğitim gören 9 bin kız öğrencilerinin saç bakımını yapacak.

Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) ve Halk Eğitim Merkezinin ortaklaşa yürüttükleri proje kapsamında Siverek'te bulunan 65 Taşıma merkezi okulunda bulunan 9 bin kız öğrencinin saç bakımları yapılacak. Proje kapsamında ilk okul olarak Yumurtepe İlk ve Orta okulunda bulunan 100 kız öğrencinin saç bakımları yapıldı.

Saç bakımlarının ardından öğrencilere Çocuk hakları hakkında konulu eğitimde verildi. Uygulama ile ilgili bilgi veren Siverek ilçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, "ilçe Kaymakamımız Metin Demirel'in talimatıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinesinde, Hak eğitim merkezi ve ÇATOM kursiyerlerinin katılımıyla 65 taşıma merkezimizde toplam 9 bin kız öğrencimize saç bakım hizmeti verilmeye başlandı" dedi.

ÇATOM Siverek Sorumlusu Aysel Güzeller ise, "Ortaklaşa yürüttüğümüz proje kapsamında 65 köy okulundaki kız öğrencilerin saç bakımını yapıyoruz. Saç bakımına gittiğimiz okullarda çocuklara, çocuk hakları konulu eğitimlerde vermekteyiz" diye konuştu.

Kuaför Kursiyerlerinden Kırsaldaki Kız Öğrencilere Saç Bakımı

Kuaför Kursiyerlerinden Kırsaldaki Kız Öğrencilere Saç Bakımı

Kuaför Kursiyerlerinden Kırsaldaki Kız Öğrencilere Saç Bakımı

Kuaför Kursiyerlerinden Kırsaldaki Kız Öğrencilere Saç Bakımı

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