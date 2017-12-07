Kuaförlük Kursu Eğitimleri Devam Ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edinme Kursları (DİSMEK) kapsamında kadın istihdamını artırmak amacıyla açtığı Saça Geçici ve...

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edinme Kursları (DİSMEK) kapsamında kadın istihdamını artırmak amacıyla açtığı Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Kursu eğitimleri devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, DİSMEK programı çerçevesinde kalifiyeli eleman yetiştirmek ve kentte kadın istihdamını artırmak amacıyla Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Kursu eğitimleri devam ediyor. Daha önce Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Kursunu sadece Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda açan Büyükşehir Belediyesi, gelen yoğun talep karşısında kursu Ben u Sen ve Yeniköy Çamaşır Evleri'nde de açtı. 3 farklı alanda açılan kurstan toplam 44 kadın faydalanıyor. Eğitimler hafta içi 08.00-12.00 ile 13.00-17.00 saatleri arasında alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Kurs dönemi boyunca toplam 512 saat eğitim görecek olan kadınlar, Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme mesleğini uygulamalı bir şekilde öğreniyor.

Teorik derslerde kadınlar, "Sosyal ve iş hayatında iletişim, diksiyon, meslek ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak geliştirmek, girişimcilik, çevreye karşı duyarlı olmak ve korumak, meslek etiği gereklerine uymak, iş güvenliği ve işçi sağlığı, iş organizasyonu ve temel düzeyde araştırma" konularında 224 saat eğitim görüyor.

Uygulamalı eğitimler

Verilen teorik eğitimlerin ardından kadınlar, "Kişisel hazırlık ve sağlık, salonu hazırlığı ve hijyen, müşteriyi karşılamak ve uğurlamak, saç ve cilt analizi yapmak, saç ve saçlı deriye masaj ve bakım uygulamak, saç yıkamak, saç ayırmak, fön çekmek, maşa-vak rasta yapmak, saça dalga vermek ve saç bakım kozmetiklerini uygulamak" konularında uygulama şansı yakalayacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR işbirliğiyle açtığı Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Kursu'ndan yararlanan kadınlar, eğitime devam ettiği günler baz alınarak günlük 20 TL ücret alacak ve sağlık sigortaları yatırılacak. Kurs dönemi boyunca kadınların 3-5 yaş arası çocukları da Sümerpark Ortak Yaşam Alanı, Ben u Sen ve Yeniköy Çamaşır Evleri'nde bulunan çocuk oyun odalarında okul öncesi kreş eğitiminden ücretsiz yararlanacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarafından ücretsiz verilen Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Kursu'nu başarıyla tamamlayan kadınlara Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika verilecek.