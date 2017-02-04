Adana'da genç bir kadın yaşadığı bunalım sebebi ile oturduğu evin balkonundan kendini aşağı atıp yaşamına son verdi.

Adana'da genç bir kadın yaşadığı bunalım sebebi ile oturduğu evin balkonundan kendini aşağı atıp yaşamına son verdi. Ölen kadını kuaförü saçından tanıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, akşam saatlerinde Seyhan İlçesi Sümer Mahallesi 69122 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, H.Ö, bir süre önce sevgilisi ile ayrılıp bunalıma girdi. Yaşadığı bunalımdan kurtulamayan genç kadın oturduğu 3.kattaki evinin balkonundan atladı. Ses üzerine binadan gelen vatandaşlar büyük şok yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.Ö'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ve ambulansı görüp olay yerine gelen H.Ö'nün kuaförü ise genç kadını saçından tanıyıp polis ekiplerine, "Bugün öğle arayıp benden helallik aldı. Ne olduğunu sorduğumda ise yok bir şey demişti" dedi.

Atlarken 1. katın balkon demirine de çarpan H.Ö'nün cesedi, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.