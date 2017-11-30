'Kucaklayıcı bir yapı ile çalışıyoruz'

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Dağdelen, parti binasının bulunduğu cadde üzerinde faaliyet gösteren esnaflarla sabah kahvaltısında bir araya geldi. Dağdelen, "Her kesimi kucaklayan bir yapı ile yola devam edeceğiz" dedi

Kırıkkaleli esnaflarla sabah kahvaltısında buluşan AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, herkesi dinleyerek sorun ve taleplere çözüm üreteceklerini söyledi. Sürekli not alan Dağdelen, komşuluk hakkının önemini belirterek, siyasette birlik ve beraberliğin ehemmiyetinin altını çizdi.

Kahvaltıda esnaflarla tek tek tokalaşan ve görüşen İl Başkanı Dağdelen, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığı görevini üstlenmemizi sağlayarak bizleri onurlandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu onurlu görevi milletimizin hizmetkarı olarak sürdüreceğiz. Burada güzel bir ortamda bir araya geldik. Sizlerin sorun ve taleplerini çözüme kavuşturmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu görevi sizler için yapıyoruz" dedi.

Dağdelen'e yeniden üstlendiği 'il başkanlığı' görevinden dolayı tebriklerini ileten esnaflar, ülkenin her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğuna işaret etti. İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, kahvaltıda yer alan herkesle tek tek ilgilendi ve kahvaltıya iştirak etmelerinden dolayı teşekkür etti.