Küçük Dükkanında Kazandığı Parayla Kanser Olan Eşine Bakıyor

Sivas'ta yaşayan 63 yaşındaki Meliha Eker küçük dükkanında sattığı kırtasiye, elbise ve hediyelik eşyalardan kazandığı parayla kanser olan eşine...

Sivas'ta yaşayan 63 yaşındaki Meliha Eker küçük dükkanında sattığı kırtasiye, elbise ve hediyelik eşyalardan kazandığı parayla kanser olan eşine bakıyor.

Kümbet Mahallesi'nde oturan Şemşettin Eker'e 7 yıl önce mesane kanseri teşhisi konuldu. Kanser hastalığı nedeniyle Devlet Demiryolları'ndan emekli olan Şemşettin Eker'in aldığı emekli maaşının ihtiyaçlarını karşılamaması üzerine Eker'in eşi 5 çocuk annesi olan Meliha Eker Cuma Pazarı Caddesi üzerinde elbise, kırtasiye ve hediyelik eşya satabileceği küçük bir dükkan kiraladı. Eker, buradan kazandığı parayla hem evine ekonomik katkı sağlıyor hem de kanser olan eşine bakıyor.

Eşinin kanser hastalığına yakalanması üzerine geçim sıkıntısı çekmeye başladıklarını söyleyen Meliha Eker, "Günde pek fazla para kazanamıyorum 12-15 lira ile gün oluyor ki hiç iş yapamadan siftahsız kapatıyorum. Eşime yardımcı olmak beni gururlandırıyor, eşime yardımcı oluyorum kendisine bakıyorum, dükkanımı idare ediyorum. Nereye kadar gidecekse gidecek yaşamım. 7 yıldır bu dükkanımdayım, dükkanımın kirası ise 200 lira. Kırtasiye ürünleri, el işi örgü örüp satıyorum, çocuklara oyuncak satıyorum ve gelin kızlara patik satıyorum her şeyim var. Bu ürünler el emeğim göz nurum. Çok şükür dükkanımın geliriyle her şeyimi beceriyorum" dedi.

"Eşimle gurur duyuyorum"

7 yıldır kanser hastası olan 67 yaşındaki Şemşettin Eker ise eşinin yaptıklarıyla gurur duyduğunu belirterek, "Ben kanser ameliyatı oldum 32 gün hastanede yattım, ondan sonra maaşımız yetmemeye başladı. Bizde zorunlu olarak burayı açtık. Kendi aramızda işletiyoruz. Evimize de yakın ve dükkan kirası da ucuz olduğu için bize cazip geldi. Eşimin yaptıklarıyla gurur duyuyorum. En azından sıkıntımız biraz olsun hafifledi. Daha güzel şeyler yapmak isteriz ama gücümüzün yettiği imkanlar bu kadar. 2 ayda bir bin 800 lira ilaç parası veriyorum. Aylık maaşım ise bin 800 lira. Hayatımda her türlü sıkıntı var, otobüse dolmuşa binemiyorsun, sıkıntılardan dolayı toplum içine çıkamıyorsun. Koku yapıyor, akıyor bazen ilaçlar az geliyor veya yapıştırmayı beceremiyoruz, akıntı yapıyor" şeklinde konuştu.

"Şirin teyzemizden alışveriş yapın"

Öte yandan Cuma Pazarı Caddesi üzerindeki dükkanı ziyaret eden Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ziyareti sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bu şirin teyzemiz Cuma pazarının karşısında küçük bir dükkanda esnaflık yapıyor. Sıcakkanlı, cana yakın ve samimi Anadolu insanlarımızdan sadece bir tanesi. Kendisine hayırlı ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Hasta olan eşine ise rabbimden acil şifalar temenni ediyorum. Sizin gibi dili dualı, yüreği sevgi dolu annelerimizin varlığı bizi güçlendiriyor, iyi ki varsınız. Hayırlı işler" notunu yazdı.