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Küçük Kız Daha Önceden De Saklambaç Oynamak İçin Çamaşır Makinesine Giriyormuş

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Küçük Kız Daha Önceden De Saklambaç Oynamak İçin Çamaşır Makinesine Giriyormuş
Giresun'un Bulancak ilçesinde dün akşam evlerinde çamaşır makinesinin içerisinde ölü bulunan 6 yaşındaki kız çocuğunun daha önceden de saklambaç...

Giresun'un Bulancak ilçesinde dün akşam evlerinde çamaşır makinesinin içerisinde ölü bulunan 6 yaşındaki kız çocuğunun daha önceden de saklambaç oynamak için çamaşır makinesinin içine girdiği öğrenildi.

Bulancak ilçesi Acısu Mahallesi'nde yaşayan Yiğit ve Sevcan K. çiftinin 6 yaşındaki kızları Ecrin K., dün akşam saatlerinde ağabeyi Hüseyin K. tarafından çamaşır makinesinin içinde ölü olarak bulundu. Çamaşır makinesinde hayatını kaybeden küçük kız bugün ilçeye bağlı Tandır köyünde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı köydeki aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazede güçlükle ayakta duran baba Yiğit K., kızının daha önceden de saklambaç oynamak için çamaşır makinesinin içine girdiğini belirterek "Okuldan aldıktan sonra eve bıraktım. Çizgi film izleyip yatıyordu. O gün yatmadı bende çalışmak için fırına geçtim. Fırından geldikten sonra eve geldim. Bulamadım. Dışarı çıktığını zannedip dışarıları aradım. En son diğer oğlum okuldan gelince kardeşini buldu. Ben fırındaydım oğlum fırına geldi baba "kardeşim uyanmıyor" dedi. Saklambaç oynamak için çamaşır makinesi giriyormuş benim bundan haberim yoktu. Eve geldim bulamadım. Eve geldiğimde bulsaydım belki yaşardı" ifadelerini kullandı.

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