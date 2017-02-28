Küçük Kuştan İbretlik Ders

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kuş, yolda ölen eşinin başında saatlerce bekledi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kuş, yolda ölen eşinin başında saatlerce bekledi. Gördükleri manzaradan oldukça etkilenen vatandaşlar, kuşu amatör kamerayla kaydetti. Ölen eşini bırakmak istemeyen ve etrafında dolanan erkek kuş izleyenleri hayretler içinde bıraktı.

Erdemli ilçesine 8 kilometre mesafedeki eski sahil beldesi Limonlu'da karatavuk cinsi bir erkek kuş, ara sokak içinde ölen eşinin başında saatlerce bekledi. Durumu fark eden çevre sakinleri, yaşananları amatör kamera ile anbean kaydetti. Zaman zaman yoldan geçen araçlara bile aldırmayan ve etrafı kazarak agresif hareketlerde bulunan erkek kuş bir an olsun yerde yatan eşinin etrafından ayrılmadı.

"İnsanlık için bir ders"

Vefalı kuşu hayretler içinde izlediklerini ve olayı kamerayla kaydettiklerini belirten Bilal Sezer, "Bir kuş ölmüş burada, eşi yanına geliyor. Çırpınıyor, eşinin öldüğüne üzülüyor tabi. Sonuçta eşi. İnsanların bile acımasız olduğu bu dünyada bir hayvan bunu yapabiliyorsa insanlık bitmiş ya. Bir hayvan bile eşi için bu kadar acı duyup etrafında çırpınıp yardım istiyorsa yapabilecek bir şey yok. Bu bizim dikkatimizi çekti, arkadaşlarla amatör olarak kaydettik. İnsanlık için bir ders dedik" diye konuştu.

"İnsanlık duygumuzu harekete geçirelim"

Sezer, "Bunu insanlığın görmesi lazım. Bir hayvan bunu yapabiliyorsa, bir insan kardeşi için, akrabası için, komşusu için ne yapabilir. Daha dikkatli olalım insanlık duygumuzu harekete geçirelim. Dünyayı yaşanmaz bir yere çevirmeyelim. Kardeş olalım. Benim söyleyeceğim bunlar yapacak bir şey yok" dedi.

Kadına şiddete karşı olduklarını da ifade eden Sezer, "Kadına şiddetin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu kuş belki dişi belki de erkek. Eşine ne kadar saygılı, onu ne kadar seviyordu. Ama biz kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza iyi davranmıyoruz. Kadına şiddete de bu konuda "hayır" diyoruz" şeklinde konuştu.