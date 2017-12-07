Küçük Mustafa Mahallesi’nde Otopark Ve Yaya Yolu Çalışması Tamamlandı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Küçükmustafa Mahallesi'nde yol yenileme ve genişletme çalışmalarının tamamlandığını, bu kapsamda...

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Küçükmustafa Mahallesi'nde yol yenileme ve genişletme çalışmalarının tamamlandığını, bu kapsamda alt yapısı tamamlanan yollarda otopark ve yaya yolu yapılarak hizmete sunulduğunu söyledi.

Küçükmustafa Mahallesi'nde yer alan caddelerinde asfaltlama çalışması yapıldığını belirten Başkan Büyükkılıç, Küçükmustafa mahallesindeki yolların tüm alt yapısının tamamlandığını ve 150 araçlık açık alan cep otoparkı ile 3600 metre yaya yolunun oluşturulduğunu kaydetti.

İlçe sınırları içerisinde yeni açılan cadde ve sokakların yanında deforme olan ve bozulan yolların tamamını yenilediklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Melikgazi Belediyesi olarak Küçükmustafa Mahallesi'nde ulaşımı daha seri ve güvenli hale getiriyoruz. Küçükmustafa Mahallesi şehir merkezinde yer alan ve işyerleri ile oturma bölgesi olarak kullanılan bir semttir. Küçükmustafa bölgesi de kentsel dönüşüm ile yenilenecektir. Bu dönüşüm ile Küçükmustafa halkı hak ettiği modern halini alacaktır. Ancak bu süre içerisinde ana cadde ve sokaklarında yoğun kullanımdan dolayı deforme olan yolları yeniledik. Alt yapıda bütünlük sağladık. Ulaşımı daha güvenli ve seri hale daha da önemlisi alternatifli hale getirdik. Semt sakinlerine ve şehrimize hayırlı olsun."